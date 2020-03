Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 99 τα κρούσματα στην Ελλάδα

Δύο οι ασθενείς που νοσηλεύονται στην Εντατική. Δεκάδες παραμένουν σε κατ΄ οίκον απομόνωση. Νέες περιπτώσεις με επιβεβαιωμένα κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 10 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας.

Το σύνολο των προσβληθέντων από τον νέο κορονοϊό, ανέρχεται πλέον σε 99, από τους οποίους 95 είναι ελληνικής καταγωγής και 4 ξένης υπηκοότητας.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα, "δύο από τους ασθενείς νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του ΠΓΝ Πατρών και του ΑΧΕΠΑ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σε σταθερή κατάσταση και η επιτήρηση της υγείας τους συνεχίζεται".

Από τα κρούσματα, τα 29 νοσηλεύονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Μυτιλήνη, ενώ 68 παραμένουν σε απομόνωση στα σπίτια τους.

"Η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών των νέων κρουσμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη", τονίζει ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, αναστέλλεται η λειτουργία των παιδότοπων σε όλη τη χώρα.