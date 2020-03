Κόσμος

Μεταναστευτικό: ξανά στην Ελλάδα η Πρόεδρος της Κομισιόν

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που θα βρεθεί εκ νέου στην χώρα μας, μαζί με την αρμόδια Επίτροπο.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ιλβα Γιούανσον επισκέπτονται την Πέμπτη την Ελλάδα «για να δώσουν συνέχεια στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ελλάδα».

Η επίσκεψη θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της κατάστασης περισσοτέρων των 5.500 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων που βρίσκονται σε κέντρα υποδοχής στα ελληνικά νησιά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, η Πρόεδρος και η Επίτροπος θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και θα επισκεφθούν το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης του Ελαιώνα.

Το πρωί, η Επίτροπος θα συναντηθεί με φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων υπουργών και εκπροσώπων της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών.