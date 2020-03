Αθλητικά

Κορονοϊός: στον… πάγο οι διεθνείς αθλητικοί αγώνες

Σε μια «κλωστή» κρέμονται αναμετρήσεις για το Champions και το Europa League, αλλά και την Euroleague.

Η επιδημία του κορονοϊού που εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς και στην Ευρώπη, έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση και στον αθλητισμό.

Πέραν των αποφάσεων για αναβολές αγώνων σε εθνικό επίπεδο που λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα κάθε χώρας ή τη διεξαγωγή τους κεκλεισμένων των θυρών, ανάλογα προβλήματα παρουσιάζονται πλέον και στις διεθνείς αναμετρήσεις.

Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, το Champions League, η Αταλάντα πήρε μια σπουδαία πρόκριση επί της Βαλένθια, αλλά στις εξέδρες δεν υπήρχαν θεατές αν απολαύσουν τα 7 τέρματα της αναμέτρησης.

Στο Europa League, τα προβλήματα είναι ακόμα περισσότερα. Η διοργανώτρια αρχή απέρριψε το αίτημα της Γουλβς που ζητούσε την αναβολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό, αλλά αυτός θα διεξαχθεί χωρίς θεατές στο Φάληρο.

Ο Πρόεδρος της Χετάφε δήλωσε ότι η ομάδα του αρνείται να ταξιδέψει στο Μιλάνο για την αναμέτρηση με την Ίντερ, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

Η ιταλική κυβέρνηση απαγόρευσε στη Ρόμα να ταξιδέψει στη Σεβίλλη για τον πρώτο αγώνα μεταξύ των δυο ομάδων!

Προβλήματα αντιμετωπίζει και η Euroleague. Το μεσημέρι της Τετάρτης ανακοίνωσε ότι για τα εντός έδρας παιχνίδια της Αρμάνι Μιλάνο, θα υπάρξει αλλαγή έδρας, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αν και αρχικά είχε αρνηθεί σχετικό αίτημα των Πειραιωτών.

Ανάλογα προβλήματα και στο Eurocup, όπου όλες οι εντός έδρας αναμετρήσεις της Βίρτους Μπολόνια και της Βενέτσια θα γίνουν σε πόλεις εκτός Ιταλίας.