Πολιτική

Έβρος: υπέρπτηση από τουρκικά μαχητικά σε χαμηλό ύψος

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δείτε βίντεο απο την πτήση των F-16, σε ύψος λίγων δεκάδων μέτρων F-16. Συνεχίζονται οι τιουρκικές προκλήσεις, μετά και τις νέες δηλώσεις Ερντογάν.

Προκλητική υπέρπτηση στον Έβρο έκαναν τουρκικά μαχητικά, τα οποια πέταξαν σε πολύ χαμηλό ύψος.

Ειδικότερα, στις 14:50, ζεύγος τουρκικών F-16 έκανε υπέρπτηση πάνω απο τον Έβρο, σε ύψος απο 500 πόδια (σημ: περίπου 150 μέτρα) έως 10.000 πόδια.

Πρόσθετα, στις 15:27, άλλο ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16 έκανε υπέρπτηση πάνω απο την νήσο Καλόγεροι, στα 26.000 πόδια.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε πολίτης και ανήρτησε στα social media, τα τουρκικά μαχητικά πετούν σε χαμηλό ύψος και μάλιστα ένα από αυτά πετά ελάχιστα μέτρα από ένα ελικόπτερο:

Είχε προηγηθεί το περιστατικό με την τουρκική ακταιωρό που εμβόλισε σκάφος του Λιμενικού, στην Κω, γεγονός για το οποίο υπήρξε έντονη αντίδραση της ελληνικής πλευράς, τόσο διά του Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος είπε ότι στόχος της Τουρκίας ειναι η δημιουργία "επεισοδίου" στο Αιγαίο, όσο και μέσω διαβήμτος που επιδόθηκε στον Τούρκο Πρέσβη.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, επιτέθηκε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι επιδιώκει να συντηρήσει την ένταση μέσω των πιέσεων στα σύνορα και της διασποράς fake news, σε απάντηση και των δηλώσεων του Τούρκου Προέδρου ο οποίος παρομοίασε την στάση των Ελλήνων με εκείνη των Ναζί!

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «οι σημερινές επιθετικές δηλώσεις αλλά και ενέργειες της Τουρκίας, τόσο με την τουρκική ακταιωρό στην Κω όσο και με την υπερπτήση τουρκικού μαχητικού πάνω από τον Έβρο είναι απαράδεκτες και αντανακλούν τον ολισθηρό και εξαιρετικά επικίνδυνο δρόμο που επιλέγει να ακολουθήσει η τουρκική ηγεσία. Οφείλει να κατανοήσει ότι το διεθνές δίκαιο και η αρχή καλής γειτονίας αποτελούν τη μόνη βάση για ειρήνη και συνεργασία στην περιοχή. Να γνωρίζει η τουρκική ηγεσία ότι οι Έλληνες είναι ενωμένοι απέναντι σε οποιαδήποτε παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας».

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωση του αναφέρει «οι νέες προκλητικές ενέργειες στα νησιά και στον Έβρο δεν είναι προϊόν απομόνωσης της Τουρκίας, όπως λένε ορισμένοι, αλλά αποτέλεσμα της ανοχής, αν όχι της ενθάρρυνσης, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας, σε βάρος γειτονικών χωρών και εν μέσω παζαριών για την διατήρησή της στο ευρωατλαντικό μπλοκ. Κατά συνέπεια, ο λαός καταδικάζοντας την προκλητικότητα της τουρκικής κυβέρνησης πρέπει να αντιπαλέψει και τον επικίνδυνο εναγκαλισμό της χώρας με το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ και την πολιτική της εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς».