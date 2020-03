Κοινωνία

Τον συνέλαβαν για διακίνηση ηρωίνης έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Στα χέρια της ΕΛΑΣ έπεσε ένας 31χρονος, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ένας 31χρονος Αφγανός συνελήφθη, χθες το βράδυ, έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών Αστυνομίας Αθηνών, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 31χρονος συνελήφθη στη συμβολή των οδών Μαυροματαίων και Αντωνιάδου, καθώς βρέθηκε να κατέχει προς διακίνηση ποσότητα ηρωίνης βάρους 6,6 γραμμαρίων και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης βάρους 0,6 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.