Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Προσλήψεις - εξπρές 2000 επαγγελματιών Υγείας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πόσες θέσεις αφορούν νοσηλευτές και πόσες επικουρικό προσωπικό. Πότε λήγει η διορία για την υποβολή αιτήσεων.

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του συστήματος υγείας, το Υπουργείο Υγείας προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη 2.000 επαγγελματιών υγείας σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ.

Οι 1.500 θέσεις αφορούν νοσηλευτές και οι 500 λοιπό επικουρικό προσωπικό (πληρώματα ασθενοφόρων-διασώστες, τραυματιοφορείς, παραϊατρικό προσωπικό, φυσικοθεραπευτές κ.α.)

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι διετούς διάρκειας.

Η υποβολή των αιτήσεων για τις συγκεκριμένες θέσεις, θα γίνεται μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 15 Μαρτίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση loipoepikouriko.moh.gov.gr

Έπαινοι και επικρίσεις απο τον ΣΥΡΙΖΑ

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που υπογράφει ο Τομεάρχης Υγείας και πρώην Υπ. Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, αναφέρει "με καθυστέρηση αρκετών ημερών από την εμφάνιση κρουσμάτων κοροναϊού και στη χώρα μας, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 2000 προσλήψεις συμβασιούχων νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ. Είναι θετικό ότι αυτή η πολύ κρίσιμη «ένεση» ανθρώπινου δυναμικού στο ΕΣΥ θα έχει διετή διάρκεια ( και όχι 4μηνη όπως αρχικά είχε δηλωθεί) και ότι θα γίνει μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τις λίστες για το επικουρικό προσωπικό όλων των κατηγοριών που είχαν συγκροτηθεί ανά Υγειονομική Περιφέρεια . Είναι αρνητικό όμως το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ακόμα προκηρύξει τις 1500 μόνιμες θέσεις νοσηλευτών-λοιπού προσωπικού που είχαν πάρει έγκριση από το ΓΛΚ πριν τις εκλογές και αφορούσαν το 2019 . Και φυσικά δεν υπάρχει καμιά δέσμευση από την κυβέρνηση ότι θα δρομολογηθούν οι επιπλέον 2500 προσλήψεις γιατρών και άλλων εργαζομένων στο ΕΣΥ που είχαν σχεδιαστεί για το 2020 με βάση τον κανόνα 1:1(προσλήψεις/αποχωρήσεις στο Δημόσιο) από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Η 1η και επιβεβλημένη αυτή κίνηση ενίσχυσης του ΕΣΥ με 2000 συμβασιούχους θα μείνει κενό γράμμα αν δεν συνοδευτεί με σχέδιο προκήρυξης μόνιμων θέσεων και μάλιστα με ενισχυμένη μοριοδότηση προϋπηρεσίας , έτσι ώστε να έχουν ένα σοβαρό κίνητρο προσέλευσης οι νοσηλευτές και οι υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελματιών υγείας για να συνδράμουν στη λειτουργία του ΕΣΥ σ’ αυτή τη δύσκολη φάση. Επίσης είναι κρίσιμη προϋπόθεση για την άμεση υλοποίηση αυτής της εξαγγελίας , η γρήγορη έγκριση από το Υπουργείο των αναπροσαρμοσμένων προϋπολογισμών του 2020 για τα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ. Σε κάθε περίπτωση , θεωρούμε ότι οι προσλήψεις αυτές πρέπει να έχουν στόχο κυρίως τη λειτουργική υποστήριξη των ΜΕΘ ( για την ενεργοποίηση όλων των κλειστών κλινών εντατικής νοσηλείας στο ΕΣΥ) , των ΤΕΠ ( Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών ) και συγκεκριμένων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ( ΠΦΥ) , ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Αυτά τα Κέντρα Υγείας μπορούν να παίξουν ρόλο «δομών ΠΦΥ αναφοράς» για την εξωνοσοκομειακή διαχείριση περιστατικών με κοροναϊό που δεν απαιτούν νοσηλευτική φροντίδα, αποσυμφορώντας και «προστατεύοντας» τα νοσοκομεία .

Είναι αυτονόητο ακόμα, ότι οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται με ενισχυμένα μέτρα ατομικής προστασίας όλων των εργαζομένων στο ΕΣΥ , με επάρκεια υλικών και μέσων, με αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων καθώς και με καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στις δημόσιες δομές υγείας , στο ΕΚΑΒ και στο ΕΚΕΠΥ( Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας) . Μόνο έτσι μπορεί να σταλεί ένα μήνυμα έμπρακτης αναγνώρισης από την Πολιτεία της πολύτιμης προσφοράς των γιατρών και των άλλων εργαζομένων του ΕΣΥ στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης . Και μόνο έτσι μπορεί να εμπεδωθεί το αναγκαίο κλίμα ασφάλειας στην κοινωνία για την αξιοπιστία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει με υπευθυνότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων θωράκισης του ΕΣΥ και των δεσμεύσεων της κυβέρνησης, με στόχο τη θετική συμβολή στην αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτής της νέας διασυνοριακής απειλής για τη Δημόσια Υγεία".