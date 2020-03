Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οι πρώτοι νεκροί σε Αλβανία και Βουλγαρία

Η Αλβανία και η Βουλγαρία προστέθηκαν στις χώρες που μετρούν θύματα του κορονοϊού.

Οι αλβανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως το μεσημέρι καταγράφηκε στην Αλβανία ο πρώτος νεκρός από τον κορονοϊό.

Πρόκειται για μια 75χρόνη γυναίκα στην πρωτεύουσα Τίρανα. Το θύμα υπέφερε ωστόσο από προβλήματα στην καρδιά και τον θυρεοειδή. Οι αλβανικές αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι ο αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε στα 10 και ότι αναμένεται αύξηση του αριθμού αυτού. Ανήγγειλαν επίσης ότι, μετά το κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα για 15 ημέρες , από σήμερα δόθηκε εντολή να κλείσουν και όλοι οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας.

Βουλγαρία: Πρώτος θάνατος εξαιτίας του κορονοϊού

Μια 66χρονη γυναίκα έγινε ο πρώτος άνθρωπος που χάνει τη ζωή του από τον κορονοϊό στην Βουλγαρία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας. Η 66χρονη Βουλγάρα διεκομίστηκε χθες στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου με σοβαρή πνευμονία. Ήταν το έκτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού στην χώρα.

Σουηδία: Πρώτος θάνατος λόγω κορονοϊού

Η Σουηδία ανακοίνωσε σήμερα τον πρώτο θάνατο εξαιτίας του κορονοϊού, με ένα νοσοκομείο στη Στοκχόλμη να ανακοινώνει πως ένας ηλικιωμένος ασθενής υπέκυψε στην εντατική.

«Ο ασθενής είχε τον Covid-19 καθώς και μια υποκείμενη ασθένεια», ανακοίνωσε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Καρολίνσκα στην Χούντινγκε, έξω από τη σουηδική πρωτεύουσα.

Στη σκανδιναβική χώρα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 436 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Παράλληλα σήμερα η κρατική υπηρεσία υγείας ζήτησε από την κυβέρνηση να απαγορεύσει τις συναθροίσεις ανω των 500 ατόμων σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού.