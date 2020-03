Οικονομία

ΟΑΕΔ: Αναστολή προγραμμάτων “Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0.24”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού στους πολίτες. Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι.

Την αναστολή των προγραμμάτων «Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0.24» για μεγάλες επιχειρήσεις ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Υγείας και Παιδείας, σύμφωνα με την οποία απαγορεύτηκαν οι διά ζώσης εκπαιδευτικές διαδικασίες, καθώς και συναθροίσεις.

Η αναστολή τίθεται σε ισχύ για όλα τα προγράμματα σε όλη τη χώρα, από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνουν από τους δικαιούχους οι προβλεπόμενες ενέργειες μετάθεσης των προγραμμάτων, τουλάχιστον 15 ημέρες αργότερα και μέχρι νεωτέρας.

Ο ΟΑΕΔ διευκρινίζει ότι το μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού στους πολίτες.