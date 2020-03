Οικονομία

Pernod Ricard Hellas: αύξηση πωλήσεων το 2019

Η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση της επένδυσης της στην επικοινωνία των μαρκών της, κατά 8%, επιλέγοντας την σταθεροποίηση των κερδών της εταιρείας.

Θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Pernod Ricard Hellas για το οικονομικό έτος 2019 (Ιούλιος 2018 – Ιούνιος 2019) σε ένα περιβάλλον με πολλές προκλήσεις, τόσο εντός της αγοράς των αλκοολούχων ποτών όσο και στο γενικότερο οικονομικό κλίμα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της Pernod Ricard Hellas ανήλθαν σε €80 εκατομμύρια, €42,3 εκατομμύρια εκτός του ΕΦΚ, παρουσιάζοντας μια αύξηση +2,1% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κύριος Cyrille Claquin, Διευθύνων Σύμβουλος της Pernod Ricard Hellas δήλωσε σχετικά: «Επιβεβαιώσαμε τη δυναμική μας, κατορθώνοντας να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας. Εκτός από την αύξηση των καθαρών πωλήσεων, στο ίδιο χρονικό διάστημα αποφασίσαμε να αυξήσουμε κατά σχεδόν 8% τις δαπάνες διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων της επιλέγοντας να επενδύσουμε περαιτέρω στην ελληνική αγορά, από το να αυξήσουμε τα κέρδη μας. Ο μετασχηματισμός της Εταιρίας αποτέλεσε τον πυρήνα της ανάπτυξης μας φέτος, μαζί με την υψηλή αφοσίωση και τον επαγγελματισμό των ομάδων μας. Για την Pernod Ricard, η αγαστή συνεργασία και οι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μόνο μέσω των πελατών μας καταφέρνουμε να μεταδώσουμε το πάθος μας και στους καταναλωτές, που βρίσκονται στο επίκεντρο για μας».

Η Pernod Ricard Hellas, πέραν της επένδυσης στα προϊόντα της, κατέβαλε κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις περίπου €162 εκατομμύρια σε φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, συμβάλλοντας στην προσπάθεια αναγέννησης της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, σταθερά ανοδική πορεία διαπιστώνεται και στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Pernod Ricard παγκοσμίως κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους (Ιούλιος 2019 – Ιούνιος 2020). Συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση κατά 2,7% στις οργανικές πωλήσεις (καταγράφηκε +5,6%) που ανήλθαν στα €5.474 εκατομμύρια και 4,3% οργανική ανάπτυξη στα κέρδη προ φόρων (καταγράφηκε +8,1%) που ανήλθαν στα €1.788 εκατομμύρια. Στο συνολικό πλαίσιο δράσεων του Ομίλου Pernod Ricard, φαίνεται ότι η διατήρηση της ισχυρής τιμολογιακής πολιτικής σε συνδυασμό με τη στρατηγική πωλήσεων της εταιρίας μπόρεσαν να απορροφήσουν όλους τους αστάθμητους παράγοντες της παγκόσμιας αγοράς, επιδεικνύοντας για ακόμα μία χρονιά τη δυναμική του Ομίλου στην αγορά των αλκοολούχων ποτών παγκοσμίως.