Μπασκετμπολίστες βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό

Ο κορονοϊός "μόλυνε" και το ιταλικό μπάσκετ. Δύο παίκτες βρέθηκαν θετικοί στον θανατηφόρο ιό.

Ο κορονοϊός που βρίσκεται σε έξαρση στην Ιταλία και ήδη έχει στοιχίσει την ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, «χτύπησε» και την μπασκετική Πεζάρο, καθώς, δύο παίκτες της βρέθηκαν θετικοί στον ιό!

Το απόγευμα της Τετάρτης (11/3), η Πεζάρο ανακοίνωσε ότι δύο παίκτες της βρέθηκαν θετικοί στον ιό, δίχως φυσικά, να δοθούν τα ονόματά τους στη δημοσιότητα.

«Θέλουμε να γνωστοποιήσουμε ότι μετά από συγκεκριμένα τεστ, δύο αθλητές μας βρέθηκαν θετικοί στον Covid-19.

Η ομάδα μας κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ακολουθώντας τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών», αναφέρει η λιτή ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας.