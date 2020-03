Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Με καλοκαιρινές συνθήκες συνεχίζεται ο Μάρτιος. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί τους καλλιεργητές.

Με ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και καλοκαιρία συνεχίζεται ο Μάρτιος. Άλλωστε, όπως λέει η παράδοση, «από Μάρτη καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα», άρα ραντίσματα και στο βάθος ποτίσματα.

Την Πέμπτη αναμένεται γενικά αίθριος να είναι ο ουρανός, σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα να βρέξει για λίγο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία σε άνοδο, θα κυμανθεί στα βόρεια από 2 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 3 έως 20 βαθμούς και νοτιότερα από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν βοριάδες, εντάσεως 4 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο η ισχύς τους θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους καλλιεργητές για τη Μονίλια στη Ροδακινιά. Το παθογόνο διαχειμάζει ως μυκήλιο σε μουμιοποιημένους καρπούς πάνω στο δένδρο και σε έλκη προσβεβλημένων κλαδίσκων. Από αυτούς τους καρπούς και τα έλκη, προέρχονται οι πρωτογενείς μολύνσεις που μολύνουν τα άνθη.

Σημαντικό μέτρο πρόληψης της ασθένειας είναι η εξαφάνιση των αρχικών εστιών μόλυνσης. Αυτό μπορεί να γίνει με τον καθαρισμό και την καταστροφή όλων των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και των μουμιοποιημένων καρπών στα δέντρα και το έδαφος.

Σε αρκετές περιοχές ύστερα από τις σύντομες βροχοπτώσεις, αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας και υψηλά ποσοστά υγρασίας.

Οι ανθήρες και το στίγμα αποτελούν τα ευαίσθητα όργανα του άνθους που μπορεί να προσβληθούν από την Μονίλια. Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται με βροχή ή υψηλή υγρασία (απαιτούν 17-24 ώρες διύγρανση φύλλου), σε θερμοκρασία 5-270C.

υστήνεται η κάλυψη των οπωρώνων στο στάδιο από την ρόδινη κορυφή έως 5% άνθησης.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: