Μητροπολίτης Κύριλλος: Μην εκτίθεστε σε κίνδυνο, δοκιμάζοντας την προστασία του Θεού

Τι είπε για τον κορονοϊό και τη Θεία Κοινωνία ο Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού.

Έκκληση στη λογική των πιστών απευθύνει ο Μητροπολίτης Κηφισίας Κύριλλος, με εγκύκλιό του και επιχειρήματα από το Ευαγγέλιο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη διάδοση του κορονοϊού.

Ο Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού επισημαίνει ότι «δεν επιτρέπεται να εκθέτουμε τους εαυτούς μας στον κίνδυνο της μη λήψεως των μέτρων προστασίας για την εξάπλωση του ιού, δοκιμάζοντας τον Θεόν αν μας προστατεύσει» και υπενθυμίζει στους πιστούς τη στιγμή που ο Ιησούς αρνήθηκε να πέσει στο κενό όταν ο διάβολος τον προκαλούσε να το πράξει για να αποδείξει πως θα τον σώσουν οι άγγελοι.

«Η στάση του Ιησού αποτελεί υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Να ακούσει κανείς τη φωνή του Χριστού σημαίνει να απεκδυθεί κάθε αίτημα ισχύος, όπως και κάθε ιδεολογικό προσανατολισμό. Ο Χριστός ζητεί να ενωτισθούμε τους λόγους Του. Αρνούμενος ο κόσμος να Τον ακούσει, σφυρηλατεί ένα πεπρωμένο αδυσώπητο και κανένας Θεός δεν θα είναι υπεύθυνος γι' αυτό», τονίζει.

Επιπρόσθετα, ξεκαθαρίζει ότι «η Θεία Κοινωνία είναι Μυστήριο, Σώμα και Αίμα Χριστού και δίδει μόνο υγεία και ζωή», ενώ παράλληλα καλεί τους πιστούς που παρουσιάζουν συμπτώματα ασθένειας ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να μην πάνε στους ναούς. Επ' αυτού, υπογραμμίζει ότι «ο σεβασμός στη ζωή των άλλων και τη σωματική τους υγεία είναι χριστιανικό καθήκον, που απορρέει από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, που την διδάσκει ο ίδιος ο Κύριος».

Τέλος, ο Μητροπολίτης Κύριλλος επικαλείται τη «συλλογική πίστη», η οποία, όπως τονίζει, χρειάζεται για να ξεπεραστεί η δυσκολία, και κάνει χρήση ενός ακόμη παραδείγματος από τη ζωή του Ιησού Χριστού, και συγκεκριμένα του θαύματος της θεραπείας του παραλύτου στην Καπερναούμ, όπου ο Χριστός αναφέρθηκε στην πίστη όχι μόνο του παραλύτου, αλλά και στην πίστη εκείνων που τον μετέφεραν. «Εδώ παρούσα είναι μια πίστη συλλογική, που προϋποθέτει συνεργασία, κοινό προγραμματισμό, κοινή ενέργεια. Αυτό μας χρειάζεται και εμάς σήμερα, για να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία», σημειώνει χαρακτηριστικά.