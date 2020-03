Κοινωνία

Κορονοϊός: Οι υπηρεσίες που θα μείνουν ανοιχτές εάν εξαπλωθεί ο ιός

Η λίστα με τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ που θα μείνουν ανοιχτές σε περίπτωση που εξαπλωθεί ο κορονοϊός.

Η λίστα με τις υπηρεσίες που θα παραμείνουν ανοικτές σε περίπτωση εξάπλωσης του κορονοϊού, έστω και με μειωμένο προσωπικό, αποφασίστηκε στο Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας και των διευθύνσεων του υπουργείου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις σχετικά με το θέμα του κορονοϊού και συμφωνήθηκε η πλήρης συμμόρφωση του υπουργείου με τα μέτρα υγείας που έχει ανακοινώσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση σχετικά με τους στόχους που έχουν τεθεί και η προτεραιοποίησή τους από τις διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο του προγραμματισμού που έχει θέσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης για το τρέχον έτος.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες που αποφασίστηκαν να παραμείνουν ανοικτές, σε περίπτωση εξάπλωσης του κορονοϊού είναι οι εξής:

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας: Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής: Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Γενική Διεύθυνση Τροφίμων: Διεύθυνση Ασφάλειας &Ποιότητας Τροφίμων

Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλ. Διακυβέρνησης: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Σχεδίασης Πολιτικής Έκτακτης Ανάγκης

Γενική Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων

Εποπτ. Νομικά Πρόσωπα: Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο