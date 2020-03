Αθλητικά

Κορονοϊός: Η απόφαση της UEFA για τα ματς Σεβίλλη - Ρόμα και Ιντερ - Χετάφε

Τι αποφάσισε η UEFA για τις ιταλοισπανικές μονομαχίες.

H UEFA ανακοίνωσε πως οι αναμετρήσεις Σεβίλλη-Ρόμα και Ίντερ-Χετάφε για τη φάση των 16 του Europa League αναβάλλονται λόγω κορονοϊού.

Όπως αναμενόταν, οι αναμετρήσεις Σεβίλλη - Ρόμα και Ίντερ - Χετάφε δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη λόγω των σοβαρών θεμάτων που έχει δημιουργήσει η έξαρση του κορονοϊού στην Ιταλία, αλλά και την Ισπανία. Η UEFA ανακοίνωσε πως οι δύο αναμετρήσεις αναβάλλονται και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για το πότε θα διεξαχθούν τελικά.

Το tweet της UEFA: