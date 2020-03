Κοινωνία

Μόνο στον ΑΝΤ1: Το σκάφος που εμβολίστηκε από τουρκική ακταιωρό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Ρογκάκος και ο Παναγιώτης Στάθης πάνω σε σκάφος του Λιμενικού, το οποίο περιπολεί στη Χίο.