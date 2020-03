Κοινωνία

“Πελάτες” έκλεβαν κινητά μεγάλης αξίας από καταστήματα

Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε κινητά τηλέφωνα από προθήκες καταστημάτων. Πώς δρούσε.

Εξαρθρώθηκε από το τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, συμμορία που έκλεβε κινητά τηλέφωνα από προθήκες καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας τέσσερα άτομα ηλικίας 25, 23, 18 και 17 ετών, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί τους. Οι δράστες είχαν συστήσει, τουλάχιστον από το 2018, εγκληματική ομάδα με διακριτούς ρόλους, που διέπραττε συστηματικά κλοπές κινητών τηλεφώνων από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και κινητής τηλεφωνίας, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, καθώς και του Αιγίου Αχαΐας.

Οι κατηγορούμενοι ξεκινούσαν από περιοχές της Δυτικής Αττικής όπου διέμεναν, επιβαίνοντες σε διάφορα αυτοκίνητα συγγενικών τους ή τρίτων προσώπων και τα οποία χρησιμοποιούσαν για να μεταβούν στα καταστήματα «στόχους». Στη συνέχεια εισέρχονταν σε αυτά και προσποιούμενοι τους πελάτες, επεξεργάζονταν κινητά τηλέφωνα μεγάλης αξίας, τα οποία βρίσκονταν στις προθήκες των καταστημάτων. Αμέσως μετά τα αφαιρούσαν, είτε κόβοντας με κόφτη τα αντικλεπτικά καλώδια, είτε τραβώντας τα απότομα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δράστες περίμεναν έξω από το κατάστημα και όταν οι συνθήκες ευνοούσαν, έτρεχαν προς τις προθήκες, αποσπούσαν τα κινητά τηλέφωνα και πήγαιναν στο όχημα διαφυγής, όπου τους περίμενε τουλάχιστον ένας συνεργός τους.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους υπαλλήλους των καταστημάτων προσπαθούσε να τους εμποδίσει, δεν δίσταζαν να τον χτυπήσουν προκειμένου να παραμείνουν στην κατοχή τους τα κλοπιμαία και να μπορέσουν να ξεφύγουν.

Αμέσως μετά, οι δράστες πήγαιναν στο κέντρο της Αθήνας και διέθεταν τα κλοπιμαία σε δίκτυο κλεπταποδόχων.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ, καθώς και το «επιχειρησιακό» όχημα στο οποίο επέβαιναν κατά τη σύλληψή τους.

Έως τώρα έχουν εξιχνιαστεί σαράντα επτά περιπτώσεις κλοπών κινητών τηλεφώνων από καταστήματα και μία ληστεία, με την αξία των αφαιρεθέντων να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.