Life

Καταδικάστηκε ο Χάρβεϊ Γουάινστιν - Η ποινή που του επιβλήθηκε

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Βαριά “καμπάνα” για τον πρώην ισχυρό άνδρα του Χόλιγουντ.

Ο πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν, που έχει κριθεί ένοχος για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 23 ετών, μια βαρύτατη ποινή, αν ληφθεί υπόψη και η ηλικία του, δεδομένου ότι είναι 67 ετών.

Η ποινή που του επέβαλε ο δικαστής του Μανχάταν Τζέιμς Μπερκ είναι πολύ κοντά στη μέγιστη προβλεπόμενη (29 έτη) για τα δύο αδικήματα για τα οποία κρίθηκε ένοχος ο Γουάινστιν στις 24 Φεβρουαρίου.

Οι δικηγόροι του πρώην μεγαλοπαραγωγού είχαν ζητήσει να του επιβληθεί η ελάχιστη ποινή, δηλαδή φυλάκιση 5 ετών. «Δεδομένης της ηλικίας του, κάθε ποινή μεγαλύτερη της ελάχιστης θα ισοδυναμούσε με ισόβια κάθειρξη», ανέφεραν. Επισήμαναν επίσης ότι από τον Οκτώβριο του 2017 ο πελάτης τους έχασε τη γυναίκα του, που τον εγκατέλειψε, τη δουλειά του, την εταιρεία του (The Weinstein Company) ενώ εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται εχθρικά από πολλούς. Οι συνήγοροι επικαλέστηκαν εξάλλου και τα δύο μικρά παιδιά του, ηλικίας 6 και 9 ετών. «Μπορεί να μην ξαναδώ ποτέ τα παιδιά μου», είπε ο ίδιος σήμερα, μιλώντας για πρώτη φορά από την έναρξη της δίκης του.

Ο Γουάινστιν προσπάθησε να εμφανιστεί ως «θύμα» του κινήματος #MeToo. «Ήμουν το πρώτο παράδειγμα και τώρα υπάρχουν χιλιάδες κατηγορούμενοι άνδρες. Ανησυχώ για αυτήν τη χώρα», υποστήριξε.

Απέναντί του βρίσκονταν τα θύματά του, οι έξι γυναίκες που κατέθεσαν στη δίκη. Στέκονταν η μία δίπλα στην άλλη, στην πρώτη σειρά. Δύο από αυτές, η Μίμι Χαλέγι και η Τζέσικα Μαν, απευθύνθηκαν στον δικαστή πριν εκείνος να ανακοινώσει την απόφασή του.

«Το επεισόδιο με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν άλλαξε την πορεία της ζωής μου» εξήγησε η Μίμι Χαλέγι, η οποία αναγκάστηκε να διακόψει, επειδή ξέσπασε σε λυγμούς. «Κατέστρεψε ένα μέρος του εαυτού μου», πρόσθεσε στη συνέχεια. «Ελπίζω ότι (η ποινή) θα είναι αρκετά μεγάλη ώστε να αντιληφθεί τι έκανε, σε εμένα και σε άλλες και να μετανοήσει πραγματικά», κατέληξε η πρώην βοηθός παραγωγής, η οποία κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον Γουάινστιν το 2006.

«Είμαι αναγκασμένη να φέρω το βάρος αυτής της εμπειρίας μέχρι τον θάνατό μου», είπε στη συνέχεια η Τζέσικα Μαν, μιλώντας για έναν άνθρωπο που «της έκλεψε το σώμα» και «πρέπει τελικά να πληρώσει».

«Σήμερα δεν ντρέπομαι. Μπόρεσα να εκφραστώ. Δεν υπάρχουν πια τέρατα στην ντουλάπα μου», κατέληξε η πρώην επίδοξη ηθοποιός.

Η εισαγγελέας Τζόαν Ιλούζι-Όρμπον δεν είχε ζητήσει από τον δικαστή να επιβάλει μια συγκεκριμένη ποινή, αλλά να κρίνει εκείνος ποια θα αντικατοπτρίζει «τη σοβαρότητα των εγκλημάτων του, την παντελή έλλειψη τύψεων (...) και την ανάγκη να αποτρέψουμε τον ίδιο και άλλους από το να διαπράξουν νέα εγκλήματα».

Στη σημερινή ακροαματική διαδικασία η εισαγγελέας μίλησε και πάλι επαινετικά για τα θύματα που κατέθεσαν στη δίκη. Χωρίς αυτές τις γυναίκες «δεν θα μπορούσαμε ποτέ να σταματήσουμε» τον Γουάινστιν, τόνισε, περιγράφοντας έναν «εγωιστή» άνθρωπο που δεν έδειξε καμία συμπάθεια για τα θύματά του.

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν παραδεχόταν ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με τις γυναίκες που τον κατηγορούσαν, αλλά ότι όλες οι επαφές τους έγιναν με τη συναίνεσή τους. Μέχρι τώρα δεν έχει εκφράσει καμία λύπη, ούτε έχει ζητήσει συγγνώμη. Οι δικηγόροι του είχαν ήδη δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό σε ποια φυλακή της Νέας Υόρκης θα εκτίσει την ποινή του ο συνιδρυτής των στούντιο Miramax. Το πιθανότερο όμως είναι ότι δεν θα παραμείνει σε εκείνη του Ράικερς Άιλαντ, όπου κρατείται σήμερα και η οποία προορίζεται κατά κύριο λόγο για τους υπόδικους.