Αθλητικά

Champions League: Η Παρί απέκλεισε την Ντόρτμουντ

Οι Παριζιάνοι κατάφεραν να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ από τον αγώνα στη Γερμανία και να πάρουν το εισιτήριο για τους “8” της διοργάνωσης.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί που είχε όταν έγινε γνωστό το ζευγάρι των “16” με την Ντόρτμουντ και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Champions League. Η ήττα με 2-1 στο “Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ” δεν επηρέασε τους Παριζιάνους, που επικράτησαν με 2-0 στη ρεβάνς του άδειου, λόγω κορονοϊού, “Παρκ ντε Πρενς”.

Η πρόκριση για την ομάδα του Τόμας Τούχελ κρίθηκε εν πολλοίς στο πρώτο 45λεπτο, διάστημα στο οποίο οι σχεδόν βέβαιοι πρωταθλητές Γαλλίας και την τρέχουσα σεζόν πέτυχαν... και με το παραπάνω το στόχο τους, με τα τέρματα των Νεϊμάρ (28΄) και Μπερνάτ (45΄).

Στο δεύτερο μέρος η Μπορούσια τα έδωσε όλα για να μειώσει και να στείλει το ματς στην παράταση, αλλά η άμυνα των γηπεδούχων “πήρε άριστα” στα καθήκοντά της και στο τέλος οι παίκτες της και ο πάγκος πανηγύρισαν δικαιολογημένα. Το ματς στα τελευταία λεπτά... ξέφυγε, με τον Τσαν να αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα και τέσσερις παίκτες της Παρί να “κιτρινίζονται” από τον Τέιλορ στους διαπληκτισμούς που ακολούθησαν.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παρί Σεν Ζερμέν (Τούχελ): Νάβας, Κιμπέμπε, Κέχρερ, Μαρκίνιος, Καβάνι, Παρέδες (90΄ Κουασί), Νεϊμάρ, Ντι Μαρία (79΄ Κουρζάβα), Μπερνάτ, Σαράμπια (64΄ Μπαπέ), Γκουέγιε.

Ντόρτμουντ (Λουσιάν Φαβρ): Μπούρκι, Ζαγκαντού, Χακίμι (87΄ Γκέτσε), Σάντσο, Γκερέρο, Χούμελς, Χάαλαντ, Αζάρ (68΄ Μπραντ), Πίστσεκ, Τσαν, Βίτσελ (71΄ Ρέινα).