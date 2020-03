Αθλητικά

Champions League: Η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε τη Λίβερπουλ στην παράταση

Οι Μαδριλένοι πήραν την πρόκριση επί των “κόκκινων” και συνεχίζουν στους “8” της διοργάνωσης.

Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη δεν… αποδόθηκε στο Άνφιλντ. Η Λίβερπουλ μπορεί να κυριάρχησε και στα 120 λεπτά της ρεβάνς των “16” του Champions League, ωστόσο, η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε “φύλακα-άγγελο” τον Όμπλακ και “εκτελεστή” τον Μάρκος Γιορέντε. Ο πρώτος με τις εκπληκτικές επεμβάσεις του στην κανονική διάρκεια του ματς και ο δεύτερος με δύο υπέροχα σουτ στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης έστειλαν τους “ροχιμπλάνκος” στους προημιτελικούς της διοργάνωσης, κάνοντας μάλιστα μυθική ανατροπή στον επιπλέον χρόνο του ματς και παίρνοντας τη νίκη με 3-2. Οι απερχόμενοι, πια, πρωταθλητές Ευρώπης ισοφάρισαν το σκορ της ήττας τους στο πρώτο ματς της Μαδρίτης (1-0) στην κανονική διάρκεια του αγώνα, αλλά στην παράταση φάνηκε πόσο πολύ στοίχισε η απουσία του Άλισον κάτω από το δοκάρια τους και, πλέον, η φετινή χρονιά θα τους βρει μόνο με έναν τίτλο, αυτό του πρωταθλητή της Premier League.

Ο ρυθμός του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο ήταν καταιγιστικός, με τη μπάλα να παίζεται πάνω-κάτω και τη Λίβερπουλ να αναζητά περισσότερο το γκολ, μετά την ήττα της στο “Μετροπολιτάνο”. Κλασική ευκαιρία δεν έκανε η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ, πέρα από δύο σουτ των Μανέ και Χέντερσον, που απέκρουσε δύσκολα ο Όμπλακ, αντίθετα η Ατλέτικο ήταν εκείνη που είχε την πιο μεγάλη φάση με την κεφαλιά του Φελίπε στο 18΄ να περνά λίγο άουτ.

Στο τελευταίο 10λεπτο του πρώτου μέρους οι “κόκκινοι” αύξησαν την πίεσή του στα καρέ των “ροχιμπλάνκος” και στο 43΄ πήραν το προβάδισμα με την καρφωτή κεφαλιά του Βαϊνάλντουμ μετά τη σέντρα ακριβείας του Τσαμπερλέιν.

Ίδια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο μέρος, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να “πολιορκούν” την περιοχή του Όμπλακ, ο οποίος έκανε άλλες δύο σπουδαίες επεμβάσεις και στο 66΄ στάθηκε τυχερός, βλέποντας την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι μετά την κεφαλιά του Ρόμπερτσον σε άδεια εστία.

Παρά την πίεση που άσκησε η Λίβερπουλ, ο Όμπλακ ήταν ανίκητος και το σκορ έμεινε στο 1-0, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση. Τέσσερα λεπτά στον επιπλέον χρόνο χρειάστηκε η Λϊβερπουλ για να πάρει σκορ πρόκρισης, με τον Φιρμίνο να νικά τον Σλοβένο γκολκίπερ με διπλή προσπάθεια (πήρε το ριμπάουντ μετά την κεφαλιά που είχε ο ίδιος στο δεξί δοκάρι) και στην άδεια εστία “έγραψε” το 2-0.

Οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων δεν κράτησαν παρά μόνο τρία λεπτά, καθώς από το τραγικό λάθος του Άντριαν στο 97΄ (δεν έδιωξε σωστά τη μπάλα) ο Γιορέντε με άψογο πλασέ έφερε τα πάνω κάτω (2-1) δίνοντας σκορ πρόκρισης στην Ατλέτικο. Ο Ισπανός επιθετικός “χτύπησε” ξανά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους της παράτασης, με νέο σουτ έξω από την περιοχή στη γωνία του Άντριαν, στέλνοντας ουσιαστικά την ομάδα του στους “8”. Την ονειρική βραδιά για την ομάδα του Σιμεόνε “σφράγισε” στο 120΄ ο Μοράτα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-3.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Αντριαν, Φαν Ντάικ, Βαϊνάλντουμ (106΄ Οριγκί), Φιρμίνο (113΄ Μιναμίνο), Μανέ, Σαλάχ, Γκόμες, Χέντερσον (106΄ Φαμπίνιο), Τσαμπερλέιν (82΄ Μίλνερ), Ρόμπερτσον, Αλεξάντερ-Αρνολντ.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Τόμας, Κόκε, Φέλιξ (103΄ Μοράτα), Σαούλ Νίγκεθ, Κορέα (106΄ Χιμένες), Λοντί, Σάβιτς, Φελίπε, Ντιέγκο Κόστα (56΄ Γιορέντε), Τρίπιερ (91΄ Βρσάλικο).