Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο πρώτος νεκρός στη χώρα μας

Η Ελλάδα μετράει πλέον τον πρώτο της νεκρό από την πανδημία του κορονοϊού.

Όπως ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ο ΕΟΔΥ, η χώρα μας μετράει πλέον τον πρώτο νεκρό από το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2.

Πρόκειται για 66χρονο Έλληνα πολίτη, με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος εισήχθη στη Μονάδα Αρνητικής Πίεσης του ΠΓΝ Πατρών στις 2 Μαρτίου 2020 και διασωληνώθηκε στις 6 Μαρτίου 2020.

Το πρωί της 10ης Μαρτίου, ο ασθενής παρουσίασε σημαντική επιδείνωση, που εξελίχθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε, πάρα τις γενόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις, στις 12 Μαρτίου 2020 στις 03:15.

Την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι η χώρα μας μετράει 99 κρούσματα, με δυο από τους ασθενείς να νοσηλεύονται σε ΜΕΘ.

Την ετοιμότητα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, την έγκαιρη λήψη μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού και την απόφαση για έμπρακτη στήριξη σε πληττόμενες επιχειρήσεις και υπαλλήλους τόνισε ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμα του το βράδυ της Τετάρτης για τον κορονοϊό, όπου υπογράμμισε ότι "τα δύσκολα είναι μπροστά μας".

Την ίδια στιγμή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε πανδημία τον κορονοϊό. Σε συνέντευξη Τύπου και σε δραματικούς τόνους ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ δήλωσε «είμαστε έντονα ανήσυχοι από τα ανησυχητικά επίπεδα εξάπλωσης και έντασης και από τα ανησυχητικά επίπεδα αδράνειας. Ως εκ τούτου προχωρήσαμε στην εκτίμηση ότι ο Covid-19 μπορεί να χαρακτηριστεί πανδημία».