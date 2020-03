Κόσμος

ΗΠΑ: “μπλόκο” σε όλα τα ταξίδια από την Ευρώπη λόγω κορονοϊού

Ποια ευρωπαϊκή χώρα εξαιρέθηκε από την απαγόρευση. Συμπεριλαμβάνονται φορτία και εμπορεύματα. Το διάγγελμα Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας) ότι οι ΗΠΑ θα αναστείλουν όλα τα ταξίδια από τις χώρες της Ευρώπης προς την αμερικανική επικράτεια για τριάντα ημέρες, αρχής γενομένης αύριο Παρασκευή, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του κορονοϊού.

Ο Τραμπ ωστόσο διευκρίνισε ότι οι νέοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που αποφάσισε να επιβληθούν δεν αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Για να εμποδιστούν νέα κρούσματα να διεισδύσουν στη χώρα μας, πρόκειται να αναστείλω όλα τα ταξίδια από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ για τις επόμενες 30 ημέρες», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου χθες βράδυ.

Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ της Παρασκευή στις 00:00 τοπική ώρα (06:00 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας), συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο για πολίτες των ΗΠΑ και μέλη των οικογενειών τους, που όμως θα πρέπει να υποβάλλονται προηγουμένως σε εξετάσεις. Ακόμη, τόνισε ο Τραμπ, η προσωρινή απαγόρευση θα ισχύσει επίσης για εμπορεύματα και άλλα φορτία.

Επιπλέον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προέτρεψε το Κογκρέσο να εγκρίνει το ταχύτερο μια μείωση των φόρων μισθωτών υπηρεσιών, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες, προκειμένου τα νοικοκυριά να διευκολυνθούν να αντιμετωπίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο της επιδημίας, όπως και διάφορα μέτρα για την προσφορά αρωγής προς τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρές επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Ο Τραμπ ταυτόχρονα ανήγγειλε την παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής χρεών για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, όπως και ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να διαθέσει «200 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον ρευστότητας στην οικονομία».

Παράλληλα, η αμερικανική προεδρία ανακοίνωσε πως ακυρώθηκαν προγραμματισμένες αυτή την εβδομάδα προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ σε Κολοράντο και Νεβάδα, προληπτικά.