Κορονοϊός: θετικοί στον ιό ο Τομ Χανκς και η σύζυγος του

Ο βραβευμένος με δυο Όσκαρ ηθοποιός ανακοίνωσε μέσω διαδικτύου την είδηση.

Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ Αμερικανός ηθοποιός Τομ Χανκς ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας) ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις στην Αυστραλία, οι οποίες έδειξαν πως και οι δυο τους έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό.

«Για να είμαστε σωστοί, πράγμα που είναι απαραίτητο στον κόσμο σήμερα, υποβληθήκαμε σε εξετάσεις για μόλυνση από τον κορονοϊό και βγήκαν θετικές», ανέφερε ο Χανκς σε ανακοίνωσή του που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Το ζευγάρι ένιωθε κουρασμένο, είχε σωματικούς πόνους, κρυάδες και δέκατα και γι’ αυτό αποφάσισε να υποβληθεί σε εξετάσεις στην Αυστραλία όπου βρίσκεται, εξήγησε.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι Χανκς ταξίδεψαν στην Αυστραλία για τις προετοιμασίες μιας ταινίας του Μπαζ Λούρμαν για τον Έλβις Πρίσλεϊ, στην οποία ο ηθοποιός πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσει, υποδυόμενος τον μάνατζερ του.

Ο 63χρονος Χανκς είναι ο πρώτος χολιγουντιανός αστέρας που αποκαλύπτει ότι μολύνθηκε από τον SARS-CoV-2. Ο Χανκς και η Γουίλσον θα παραμείνουν σε απομόνωση και υπό επιτήρηση, διαβεβαίωσε.

«Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα; Οι υγειονομικές αρχές έχουν πρωτόκολλα, τα οποία οφείλουμε να τηρήσουμε. Εμείς, οι Χανκς, θα υποβληθούμε σε εξετάσεις, θα τελούμε υπό παρακολούθηση και απομόνωση όσο καιρό είναι απαραίτητο για την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο από το να πηγαίνουμε μέρα τη μέρα, έτσι δεν είναι;», διευκρίνισε ο ηθοποιός, υποσχόμενος να κρατάει τον κόσμο «ενήμερο» και συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία που εικονίζει έναν κάδο απορριμμάτων νοσοκομείου από τον οποίο εξέχει ένα λευκό γάντι μιας χρήσης.