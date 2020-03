Αθλητικά

Ο κορονοϊός χτύπησε και τη Γιουβέντους!

Ο αμυντικός της «Μεγάλης Κυρίας» βρίσκεται ήδη σε καραντίνα και εξετάζονται όλες οι επαφές του.

Ο αμυντικός της Γιουβέντους Ντανιέλε Ρουγκάνι προσβλήθηκε από τον κορονοϊό.

Ο ποδοσφαιριστής της πρωταθλήτριας Ιταλίας είναι ο πρώτος παίκτης που μολύνθηκε στη Serie A, μετά από τις περιπτώσεις στη Serie C, στην Πιανέζε και τη Ρέτζιο Αουντάτσε.

«Ο ποδοσφαιριστής Ντανιέλε Ρουγκάνι βρέθηκε θετικός στον Coronavirus-COVID-19 και είναι προς το παρόν ασυμπτωματικός. Ο ποδοσφαιρικός όμιλος της Γιουβέντους ενεργοποιεί σήμερα όλες τις διαδικασίες απομόνωσης που απαιτούνται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής εκείνων που είχαν επαφές μαζί του», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας.