Κοινωνία

Κορονοϊός: σε “καραντίνα” εκατοντάδες επιβάτες του Blue Star Μύκονος!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Περισσότεροι από 300 επιβάτες και μέλη του πληρώματος βρίσκονται μέσα στο πλοίο που είναι δεμένο στο λιμάνι της Λήμνου.

Περισσότεροι από 300 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του Blue Star Μύκονος, βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στο πλοίο που είναι δεμένο στο λιμάνι της Λήμνου και περιμένουν τα αρμόδια όργανα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, μετά το κρούσμα κορονοϊού που βεβαιώθηκε για μέλος του πληρώματος.

Το βράδυ της Τετάρτης κι ενώ το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι της Καβάλας, ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ύποπτα συμπτώματα στο Νοσοκομείο της Καβάλας, όπου υπεβλήθη σε τεστ για κορονοϊό.

Το πλοίο όμως αναχώρησε και έφτασε στη Λήμνο πραγματοποιώντας το δρομολόγιο του κανονικά. Μέχρι όμως να φτάσει εκεί, έγινε γνωστό ότι θα πρέπει να περάσουν λίγες ώρες μέχρι να γίνουν γνωστά τα αποτέλεσματα.

Συνέπεια αυτού είναι τόσο οι επιβάτες, όσο και τα μέλη του πληρώματος, περισσότεροι από 300, να υποχρεωθούν να παραμείνουν μέσα στο πλοίο μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, καθώς υπήρξε πληροφορία ότι το δείγμα ήταν θετικό, χωρίς όμως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Επιβάτης του πλοίου, μιλώντας στο «Καλημέρα Ελλάδα», κατήγγειλε ότι όταν το πλοίο έφτασε στο λιμάνι της Λήμνου και καθώς δεν είχαν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον ναυτικό, η επιβίβαση και η αποβίβαση των ταξιδιωτών έγινε κανονικά, με ότι κινδύνους για τη δημόσια υγεία συνεπάγεται αυτό.

Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στην εκπομπή, «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον ναυτικό δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά και θα τα ξέρουμε μέχρι το μεσημέρι.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή, είπε επίσης ότι δεν είναι ακόμη γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του ναυτικού που βρίσκεται στο Νοσοκομείο της Καβάλας.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λήμνου, Λουκάς Θωμάς, σε ανακοίνωση του για το περιστατικό, αναφέρει: κατόπιν επικοινωνίας που υπήρξε μεταξύ των λιμεναρχείων Καβάλας και Λήμνου, έγινε ενημέρωση του Ιατρικού Συλλόγου Λήμνου, ότι προσωπικό του πληρώματος του πλοίου Blue Star Mykonos, διεκομίσθη λόγω εμπυρέτου στο Νοσοκομείο Καβάλας. Επειδή από την κλινική εικόνα και το ιστορικό του εν λόγω περιστατικού δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί η αιτιολογία του εμπύρετου (και άρα το περιστατικό για την ώρα θεωρείται ύποπτο κρούσμα), μέχρι να λάβουμε την επίσημη απάντηση σήμερα το απόγευμα από το Ινστιτούτο Παστέρ ότι δεν είναι κρούσμα κορονοϊού, παρακαλούνται όσοι ταξίδεψαν την Τετάρτη 11 Μαρτίου από και προς την Καβάλα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις άκρως απαραίτητες και να εφαρμόζουν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, σχετικά με τον περιορισμό της μετάδοσης του νέου.

Βίντεο μέσα από το Blue Star Μύκονος, το οποίο βρίκσκεται στη Λήμνο