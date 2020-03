Πολιτική

Πλακιωτάκης: Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε τουρκική πρόκληση (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας για το πιθανό κρούσμα κορονοϊού σε μέλος του πληρώματος του Blue Star Μύκονος.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ερωτηθείς για τον εμβολισμό σκάφους του Λιμενικού από τουρκική ακταιωρό στην Κω, δήλωσε ότι «είχαμε μια επικίνδυνη τακτική είναι προφανές ότι η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει επεισόδιο στο Αιγαίο».

Όπως σημείωσε ο κ. Πλακιωτάκης, «τα μέλη του Λιμενικού Σώματος ακολουθούν την εθνική στρατηγική και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν».

«Ασχέτως τι λέει ο Ερντογάν, διότι δεν έχει σταθερότητα, εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση», κατέληξε ο Υπουργός Ναυτιλίας.

Σε ότι αφορά το θέμα με το Blue Star Μύκονος και το πιθανό κρούσμα σε μέλος του πληρώματος, είπε ότι τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά τις επόμενες ώρες.