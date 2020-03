Αθλητικά

Το ΝΒΑ… κατέβασε ρολά λόγω κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Διακόπηκε το πρωτάθλημα μετά την είδηση ότι παίκτης βρέθηκε θετικός στον ιό. Αγωνία για εκατοντάδες ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή μαζί του.

Το NBA (National Basketball Association) ανακοίνωσε διακοπή του πρωταθλήματος μέχρι νεοτέρας, αφού ένας παίκτης της Γιούτα Τζαζ βρέθηκε θετικός σε εξέταση για κορονοϊό.

Τα αποτελέσματα έγιναν γνωστά λίγο πριν από την έναρξη της συνάντησης μεταξύ Γιούτα Τζαζ και Οκλαχόμα Θάνερ στη Chesapeake Energy Arena.

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε ότι ο παίκτης είναι ο Ρούντι Γκομπέρ, που βρέθηκε θετικός στην εξέταση, δεν βρισκόταν στο γήπεδο.

Ο γιατρός των γηπεδούχων μπήκε στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, και απαίτησε από τους παίκτες να αποχωρήσουν για τα αποδυτήρια. Οι αθλητές των δύο ομάδων μπήκαν αμέσως σε καραντίνα

Ο Γάλλος σέντερ ήταν άρρωστος τις τελευταίες μέρες, παρόλα αυτά ακολουθούσε την ομάδα του. Είχε έρθει σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους, συμπαίκτες, με αντιπάλους, με δημοσιογράφους

«Το NBA αναστέλλει τους αγώνες μέχρι νεοτέρας», αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση.

Οι παίκτες από τις ομάδες που έπαιξε η Γιούτα Τζάζ τις τελευταίες 10 ημέρες είχαν ενημερωθεί σχετικά για αυτοπροστασία, ανέφερε το ESPN. Οι ομάδες αυτές είναι οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, Νικς Νέας Υόρκης, Μπόστον Σέλτικς, Ντιτρόιτ Πίστονς και Τορόντο Ράπτορς, πρόσθεσε το ESPN.

«Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή στιγμή. Νομίζω ότι το πρωτάθλημα κινήθηκε σωστά και με σύνεση», είπε ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ, Έρικ Σποέλστρα, ενώ ο ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς Μαρκ Κούμπαν δήλωσε ότι η κατάσταση ήταν «τρελή».

«Αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια», δήλωσε στο ESPN. « Αυτό δεν είναι στη σφαίρα της πραγματικότητας. Αυτό μοιάζει περισσότερο με μια ταινία παρά με την πραγματικότητα».

Τα πλέι οφ του ΝΒΑ είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις 18 Απριλίου με τους τελικούς να ξεκινούν στις 4 Ιουνίου, αλλά όλα αυτά τα μετατεθούν.

Η πανδημία οδήγησε στην ακύρωση και του παγκόσμιου πρωταθλήματος πατινάζ