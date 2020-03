Οικονομία

Παράταση για τις δηλώσεις αδήλωτων τετραγωνικών

Ποιοι λόγοι οδήγησαν την Κυβέρνηση στην εν λόγω απόφαση και πως σχετίζεται με την εξάπλωση του κορονοϊού.

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, ο χρόνος κατάθεσης αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή στους δήμους της χώρας αιτήσεων διόρθωσης τετραγωνικών για τα ακίνητα που κατά το παρελθόν δεν είχαν υποβληθεί επαρκείς δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί από 27 Φεβρουαρίου, να υποβάλλουν, χωρίς κανένα απολύτως δικαιολογητικό, αίτηση για να γίνει διόρθωση ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους που είναι δηλωμένα στο Ε9 και σε εκείνα βάσει των οποίων γίνεται η χρέωση των δημοτικών τελών.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών και η ΚΕΔΕ ανέπτυξαν την πλατφόρμα προκειμένου οι ιδιοκτήτες να επωφεληθούν από την ευεργετική διάταξη του άρθρου 51 του νόμου 4647/2019 που ορίζει ότι οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από αναδρομικές χρεώσεις εφόσον υποβάλλουν τη δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών.

Με δεδομένη την αδυναμία ηλικιωμένων να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα και το γεγονός ότι οι περισσότεροι εξ αυτών δεν μπορούν πλέον, λόγω των μέτρων πρόληψης για τον κορoνοϊό, να προσέλθουν αυτοπροσώπως στους δήμους για να υποβάλλουν αιτήσεις διόρθωσης, κρίθηκε σκόπιμη, η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή διορθωτικής δήλωσης είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία, έως τις 30/6/2020. Μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία η διορθωτική δήλωση υποβάλλεται χωρίς πρόστιμα για την μη υποβολή ή την υποβολή προηγούμενης ανακριβούς δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή της διορθωτικής δήλωσης απαιτείται μόνον η ταυτοποίηση με τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο Taxis.

Η απόφαση για παράταση περιλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, στην ΠΝΠ που θα εκδοθεί για τα μέτρα πρόληψης για τον κορoνοϊό και τις ρυθμίσεις για λειτουργία του Δημοσίου.