Κορονοϊός: η “ασθενής μηδέν” παίρνει εξιτήριο από το ΑΧΕΠΑ (βίντεο)

Τι αναφέρει ο θεράπων ιατρός της 38χρονης, η οποία είχε μεταδώσει την νόσο και το παιδί της.

(εικόνα αρχείου)

Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να πάρουν εξιτήριο η 38χρονη από τη Θεσσαλονίκη -το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα- και ο γιος της, όπως δήλωσε ο υπεύθυνος του Κέντρου Αναφοράς ΑΧΕΠΑ, Συμεών Μεταλλίδης.

«Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύουμε οκτώ ασθενείς επιβεβαιωμένους. Οι έξι είναι σταθεροί στην υγεία τους και κλείνουν σιγά σιγά τον χρόνο τους και μένει να αποφασίσουμε ιατρικά, ποια ημέρα θα είναι έτοιμοι για να πάρουν εξιτήριο και να συνεχίσουν κατ' οίκον τη θεραπεία τους. Τα δύο πρώτα κρούσματα θα πάρουν εξιτήριο τα επόμενα 24ωρα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας», σημείωσε ο κ. Μεταλλίδης.

Αναφερόμενος στα δύο περιστατικά που νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση στο ΑΧΕΠΑ, είπε πως «έχουμε έναν ασθενή που νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας και έναν ακόμα ασθενή με πνευμονία που νοσηλεύεται στον θάλαμο αρνητικής πίεσης».

«Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Συστήνω ψυχραιμία σε όλους, δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση πανικός, αλλά χρειάζεται κοινωνική ευθύνη. Όταν κάποιος λαμβάνει οδηγίες πρέπει να τις ακολουθεί. Υπάρχει ένα καλά οργανωμένο σχέδιο και καλό είναι να αφήσουμε τους υπεύθυνους να υλοποιήσουν το σχέδιο που είναι έτοιμο», υπογράμμισε ο υπεύθυνος του Κέντρου Αναφοράς για τον κορονοϊό στο ΑΧΕΠΑ.