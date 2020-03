Life

“The 2Νight Show”: ο Αργύρης Πανταζάρας για τις καλλιτεχνικές επιλογές και τις σχέσεις του (βίντεο)

Ο ταλαντούχος ηθοποιός εξηγεί γιατί αρνήθηκε την πρόταση από τις "Άγριες Μέλισσες" και έχει μια “εντυπωσιακή” συνάντηση με τις “Μύγες”.