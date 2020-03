Οικονομία

Κορονοϊός: άδεια ειδικού σκοπού - όσα πρέπει να ξέρετε

Ποιοι και πότε την δικαιούνται. Πόσες ημέρες αδείας «χρεώνεται» ο εργαζόμενος. Τι ισχύει για τους ελ. επαγγελματίες.

Άδεια λόγω κορονοϊού ως 22 εργάσιμες ημέρες για το διάστημα από 11 Μαρτίου μέχρι και 10 Απριλίου δικαιούνται οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με πλήρεις αποδοχές.

Η άδεια θεσπίζεται ως «ειδικού σκοπού» για εργαζόμενους γονείς με παιδιά ως 15 ετών, προκειμένου να απέχουν από την εργασία τους για να μείνουν στα σπίτια τους μετά το κλείσιμο όλων των σχολείων για 14 μέρες (δημοσίων, ιδιωτικών καθώς και φροντιστηρίων) που αποφάσισε η κυβέρνηση ή και περισσότερες αν χρειαστεί για να αποτραπεί η εξάπλωση της ασθένειας του κορονοϊού στον πληθυσμό, ιδίως στους ηλικιωμένους και πάσχοντες από άλλες παθήσεις. Η άδεια είναι επιπρόσθετη της κανονικής άδειας, την οποία μπορεί να λαμβάνει ο ένας εκ των δύο γονέων (σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ο ένας γονέας), και διαρκεί για όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων και μέχρι τις 10/04/2020, όπως ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την άδεια ειδικού σκοπού προβλέπεται ότι:

Για κάθε τέσσερις ημέρες άδειας, τρεις θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού και μόνο μία θα καταγράφεται ως κανονική άδεια που θα τη χρεώνεται ο εργαζόμενος. Για παράδειγμα, εργαζόμενος που θα πάρει άδεια 12 ημερών οι 3 θα αφαιρεθούν από την κανονική του άδεια και οι 9 θα είναι «άδεια κορονοϊού».

Σε περιπτώσεις που η άδεια χορηγηθεί σε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, το κράτος θα καλύψει από τον τακτικό προϋπολογισμό το ένα τρίτο (1/3) των αποδοχών του και τα 2/3 υποχρεώνεται να τα καλύψει ο εργοδότης. Για παράδειγμα, από τις 12 μέρες συνολικής άδειας ο εργαζόμενος θα έχει τις 3 μέρες με αποδοχές επειδή είναι από την κανονική του άδεια ενώ τις άλλες 9 μέρες απουσίας θα τις πληρωθεί κατά το 1/3 από το κράτος και κατά τα 2/3 από τον εργοδότη. «Αυτός ο επιμερισμός είναι δυναμικός και εξελίσσεται», είπε ο κ. Πέτσας, που σημαίνει ότι μπορεί να πληρωθεί μεγαλύτερο μερίδιο της άδειας από το κράτος, ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου και τις οικονομικές ενισχύσεις που διεκδικεί η κυβέρνηση από την Ε.Ε.

Σε περιπτώσεις που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε εργαζόμενο του δημόσιου τομέα, το κράτος θα καλύψει το σύνολο των αποδοχών του.

Εάν λάβει ο ένας γονέας άδεια ειδικού σκοπού, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού ταυτοχρόνως. Μπορεί δηλαδή μια άδεια 10 ημερών να μοιραστεί σε 5 μέρες για τον έναν γονέα και 5 μέρες στον άλλον. Δεν μπορούν να πάρουν άδεια και οι δυο μαζί, αλλά μόνον εναλλάξ.

Εάν ο ένας γονέας δεν εργάζεται, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ο/η σύζυγος νοσηλεύεται, ή έχει προσβληθεί από κορονοϊό, ή είναι ΑΜΕΑ.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Στις περιπτώσεις γονέων που ο ένας είναι μισθωτός και ο άλλος ελεύθερος επαγγελματίας, χρήση της άδειας ειδικού σκοπού θα μπορεί να κάνει μόνον ο μισθωτός, είτε εργάζεται στο Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η λήψη αδείας για τον ίδιο λόγο θα επαναλαμβάνεται χωρίς περιορισμούς από τον ίδιο γονέα. Για να πάρει ένας μισθωτός την άδεια ειδικού σκοπού θα πρέπει να έχει προηγουμένως θεμελιώσει δικαίωμα λήψης κανονικής άδειας. Η κανονική άδεια χορηγείται μόλις συμπληρωθεί η πρώτη προϋπηρεσία διάρκειας 3,5 μηνών σε έναν εργοδότη και για εργασία με 5νθήμερο είναι 5 μέρες ενώ για εργασία επί εξαημέρου η κανονική άδεια είναι 6 μέρες.

Ευέλικτο ωράριο

Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα δύναται ο εργοδότης να προτείνει επίσης τη δυνατότητα εργασίας με ευέλικτο ωράριο λειτουργίας, ή εργασία εξ αποστάσεως. Για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα δημιουργείται, επίσης, η δυνατότητα εργασίας με ευέλικτο ωράριο λειτουργίας, όπου αυτό είναι εφικτό. Το ευέλικτο ωράριο έχει να κάνει με την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων (αργότερα ή νωρίτερα) και όχι με τη μετατροπή συμβάσεων από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανέφερε στον «Ε.Τ.» ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος. Και τόνισε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμη και αν το ευέλικτο ωράριο αποφασιστεί μονομερώς από τον εργοδότη, δεν τίθεται ζήτημα μείωσης των αμοιβών και ο εργαζόμενος δεν δικαιολογείται να έχει καμία περικοπή σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναστέλλεται για έναν μήνα η λειτουργία όλων των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για τις περιπτώσεις αναπήρων που θα περνούσαν από επανεξέταση και παρατείνεται για 3 μήνες από τη λήξη τους η πληρωμή συντάξεων και επιδομάτων αναπηρίας σε δικαιούχους που θα εξεταζόταν από ΚΕΠΑ.