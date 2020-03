Πολιτική

Η ΠΝΠ με τα μέτρα για τον κορονοϊό

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με το πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με θέμα τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στην ΠΝΠ περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού και συνοψίζονται ως εξής:

Αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις.

Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων.

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας.

ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας. ‘Αδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις.

Αναβολή των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης – Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης.

Θέματα συμβάσεων του υπουργείου Οικονομικών.

Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».

Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.

Ρυθμίζονται ζητήματα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του υπουργείου Τουρισμού και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής, λόγω εξαιρετικών αναγκών.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.

Προσωπικό κλάδων υγείας.

Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ματαίωση παρελάσεων.

Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων.

Διαβάστε όλη την ΠΝΠ με τα μέτρα για τον κορονοϊό: