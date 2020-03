Life

Ο Σπύρος Μπιμπίλας για την εμφάνιση - έκπληξη στο “Καφέ της Χαράς” (βίντεο)

Τι αποκάλυψε για τον διαφορετικό από τα συνηθισμένα χαρακτήρα που θα υποδυθεί. Τι λέει για τις δηλώσεις της Άννας Παναγιωτοπούλου που προκάλεσαν σάλο.