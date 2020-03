Πολιτική

Πέτσας για κορονοϊό: η δυσκολία θα είναι να υπάρξει μαζική ανάγκη για κλίνες σε ΜΕΘ

Διαβεβαίωση ότι θα ληφθούν έγκαιρα όσα μέτρα κριθούν απαραίτητα έδωσε ο Κυβ. Εκπρόσωπος. Τι λέει για τις άδειες ειδικού σκοπού και τι ζητά απο τους πολίτες.

Απαντήσεις για μια σειρά θεμάτων της επικαιρότητας κλήθηκε να δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, καλεσμένος στο Open. «Ψυχραιμία και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις που δεν είναι απαραίτητες» συνέστησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους πολίτες, επισημαίνοντας ότι βρισκόμαστε «σε μία κατάσταση έκτακτη». Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχε από τον ΕΟΔΥ έχει ληφθεί δείγμα από τον εργαζόμενο στο Blue Star που θεωρείται ως πιθανό κρούσμα και έως το μεσημέρι θα υπάρχει αποτέλεσμα. Όπως είπε, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει, το μέλος αυτό του πληρώματος δεν έχει έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο και αυτό είναι ενθαρρυντικό.

Σε ερώτηση για το αν σχεδιάζονται πιο δραστικά μέτρα «για να μην έρθουμε στη θέση της Ιταλίας», ο κ. Πέτσας έκανε αναφορά σε όσα τόνισε χθες στο διάγγελμά του ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι «θα πάρουμε όποιο μέτρο χρειαστεί, νωρίτερα απ' όσο χρειαστεί». Σημείωσε ότι «το βασικό πρόβλημα και η δυσκολία είναι μπροστά μας. Κι αυτό είναι να μην υπάρξει μία μαζική ανάγκη κυρίως από ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένους που θα χρειαστούν βοήθεια σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Γι αυτό λέμε σε όλους να παίρνουν τα μέτρα πρόληψης, να μένουν στο σπίτι τους αν έχουν κάποιο σύμπτωμα, να λαμβάνουν σχολαστικά μέτρα ατομικής πρόληψης και υγιεινής, ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Αν δεν επιδεικνύουμε ατομική ευθύνη τότε ό, τι προσπάθεια και να κάνουμε θα βρεθούμε μπροστά σε δύσκολες εξελίξεις».

Ο κ. Πέτσας εκτίμησε πως θα ληφθούν κι άλλα μέτρα. «Κλιμακώνουμε το σχέδιο που από την αρχή είχαμε συμπεριλάβει στην πρώτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο δυνατό σενάριο». Τόνισε επίσης ότι θα στηριχθούν οικονομικά όσοι πλήττονται κι αυτό θα γίνει «με ενίσχυση της ρευστότητας από τη μία πλευρά -γιατί ο τζίρος σε πολλούς κλάδους της οικονομίας έχει καταρρεύσει ή θα καταρρεύσει το επόμενο διάστημα- και προστασία των θέσεων εργασίας, από την άλλη».

Είπε ότι στο Eurogroup της 16ης Μαρτίου θα αποφασιστούν «μέτρα με ομοιόμορφο τρόπο σε δύο κατευθύνσεις: τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πρόκλησης του κορονοϊού να εξαιρεθούν από τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων και δεύτερον, ει δυνατόν, να χαμηλώσουν και οι στόχοι». Υπογράμμισε πως γενικότερα «τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας που θα ληφθούν θα είναι πρωτοφανή».

Διευκρίνισε πως θα υπάρξουν διασφαλίσεις, ώστε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση για τον τομέα της απασχόλησης, με βάση την οποία το βάρος της κρίσης επιμερίζεται σε εργαζόμενους, εργοδότες και κράτος. Όπως είπε απλά «από τις τέσσερις μέρες άδειας τη μία επιβαρύνεται ο εργαζόμενος, το ένα τρίτο το Κράτος και τα δύο τρίτα ο εργοδότης. Ωστόσο αν η κατάσταση συνεχιστεί η κυβέρνηση θα ξαναδεί τον βαθμό του επιμερισμού».

Για τις συνέπειες της κρίσης στον τουρισμό, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι «έχουμε ένα επιπλέον πλεονέκτημα ως μεσογειακή χώρα, επειδή έχουμε ένα καλό κλίμα και ευελπιστούμε ότι με τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνουμε θα επιτύχουμε να έχουμε την εκδήλωση του φαινομένου λίγο πιο αργά και πιο ήπια, ώστε και οι πιο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της νόσου. Αν αυτό το πετύχουμε, η ισχυρή περίοδος της τουριστικής σεζόν, που είναι από το καλοκαίρι και μετά, δεν θα επιβαρυνθεί τόσο πολύ. 'Αλλωστε, είναι άλλο πράγμα ο αριθμός των αφίξεων και άλλο πράγμα τα έσοδα. Συνήθως, όταν κανείς καθυστερεί να κάνει την κράτησή του πληρώνει περισσότερο. 'Αρα, μπορεί αυτή τη στιγμή η σεζόν να δέχεται ένα πλήγμα στην αρχή της, αλλά δεν φαίνεται ότι αυτό θα πάει μακριά, προς το καλοκαίρι».

Αναφορικά με πιθανή παράταση για το κλείσιμο των σχολείων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα «ακόμα και γρηγορότερα απ' ό, τι χρειάζεται. Αν χρειαστεί να παραταθεί το κλείσιμο των σχολείων, θα παραταθεί».

Σε ερώτηση για το αν η παρέμβαση του πρωθυπουργού στο θέμα της Εκκλησίας ήταν «παράκληση, παραίνεση ή οδηγία», ο κ. Πέτσας είπε ότι «οι τελευταίες ανακοινώσεις και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από την Ιερά Σύνοδο και από ορισμένους μητροπολίτες είναι σε θετική κατεύθυνση, όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης, τους κανόνες υγιεινής, όπως προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την αποφυγή συνωστισμού». Τόνισε, επίσης, χαρακτηριστικά ότι «η Εκκλησία είναι μέσα μας. Η πίστη μας δεν δοκιμάζεται, η συλλογική μας ωριμότητα δοκιμάζεται» και πως «όλοι πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων».

Κλείνοντας, σε ερώτηση για το «αν φοβάται ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα μας οδηγήσει σε πόλεμο», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Δεν φοβόμαστε και δεν ανησυχούμε. Κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας που είναι και σύνορα της Ευρώπης. Ο κ. Ερντογάν, είναι 'τσαλακωμένος', έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα, σε κανένα δεν τα πάει καλά και η Τουρκία απομονώνεται… Και είναι σε απομόνωση, γιατί χρησιμοποιεί αυτές τις πρακτικές με καταιγισμό, προπαγάνδας, fake news, επιθετικών ενεργειών. Εμείς θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία. Και το λέμε σε κάθε τόνο. Όταν σταματήσει αυτή την προκλητική συμπεριφορά ο δρόμος είναι ανοιχτός, να στηριχθεί από την Ευρώπη και από τη χώρα μας». Επεσήμανε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο αυτή την εβδομάδα, που είναι εβδομάδα προετοιμασίας των όποιων αποφάσεων επισφραγιστούν στην ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, στις 26 Μαρτίου, να γίνονται «σπασμωδικές κινήσεις από τον κ. Ερντογάν, γιατί είναι στριμωγμένος. Εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά. Θα αξιολογούμε τη βαρύτητά τους κάθε φορά και θα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες».