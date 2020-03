Αθλητικά

Κόικε: ούτε σκέψη να αναβληθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες λόγω κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αξιωματούχος της ιαπωνικής κυβέρνησης υποστήριξε πως δεν υπήρξε εκρηκτική εξάπλωση του ιού στη χώρα του και δεν υπάρχει ανάγκη για δραστικά μέτρα.

Ο χαρακτηρισμός του κορονοϊού ως πανδημίας από τον παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας θα έχει αντίκτυπο στις συζητήσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020, αλλά για τώρα κάθε σκέψη για ακύρωση είναι αδιανόητη, ανέφερε σήμερα η κυβερνήτης του Τόκιο, Γιουρίκο Κόικε στην Koydo News.

Όπως τόνισε δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα σχέδια για μετάθεση των Αγώνων που ξεκινάνε στις 24 Ιουλίου.

Επίσης ο εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης Γιοσιχίντε Σούγκα δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον προγραμματισμό των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020, και δεν υπάρχει λόγος να σημειωθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ιαπωνία λόγω της επιδημίας του κορονοϊού.

Ο Σούγκα είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι δεν υπήρξε εκρηκτική εξάπλωση του ιού στην Ιαπωνία, επομένως δεν υπάρχει ανάγκη για δραστικά βήματα όπως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αλλά η Ιαπωνία διατηρεί την επαγρύπνησή της καθώς ο ιός συνεχίζει να εξαπλώνεται.