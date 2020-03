Αθλητικά

Europa League: ο Ολυμπιακός “κυνηγά το όνειρο” κόντρα στην Γουλβς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χωρίς τους οπαδούς τους οι “ερυθρόλευκοι” θα δώσουν το πρώτο ματς. Δείτε τους εκλεκτούς του Μαρτινς.

Το ευρωπαϊκό όνειρο συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό, ο οποίος την Πέμπτη θα επιδιώξει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του Europa League απέναντι στην Γουλβς. Οι Πειραιώτες θα στερηθούν τον κόσμο τους, καθώς το Καραϊσκάκη θα είναι άδειο λόγω του κορονοϊού.

Η Γουλβς μπορεί να μην έχει το όνομα της Άρσεναλ αλλά ποιοτικά είναι μία πολύ δυνατή ομάδα, που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον Ολυμπιακό. Ο Πέδρο Μαρτίνς συμπεριέλαβε στην αποστολή και τον Κώστα Φορτούνη, καθώς έληξε το πειθαρχικό θέμα που τον άφησε εκτός.

Αναμφίβολα το πρόσωπο της αναμέτρησης είναι ο Ποντένσε, που επιστρέφει στον Πειραιά και όπου στον πρώτο γύρο ήταν ένας από τους πολυτιμότερος παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Πορτογάλος τεχνικός στην συνέντευξη τύπου παραδέχτηκε ότι ο κόσμος θα λείψει στην ομάδα, μιας και όλοι γνωρίζουν την ατμόσφαιρα που δημιουργούν στα εντός έδρας παιχνίδια.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού πάντως θα βρεθούν έξω από το πάρκινγκ, προκειμένου να αποθεώσουν την ομάδα κατά την είσοδό της στο γήπεδο. Οι «εκλεκτοί» του Πέδρο Μαρτίνς είναι οι Σα, Αλέν, Καραργύρης, Γκασπάρ, Μπα, Σεμέδο, Τοροσίδης, Τσιμίκας, Σισέ, Παπαδόπουλος, Ελαμπντελαουί, Γκιλιέρμε, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Ξενιτίδης, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Λοβέρα, Μασούρας, Φορτούνης, Ελ Αραμπί.