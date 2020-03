Αθλητικά

Euroleague: έκκληση των παικτών για αναβολή των αγώνων

Τι αναφέρουν σε επιστολή που έστειλαν στην διοργανώτρια Αρχή για τις ανησυχίες τους, αναφορικά με την εξάπλωση του κορονοϊού.

H ELPA (Euroleague Players Association), έστειλε ανακοίνωση στην Euroleague ζητώντας από την διοργανώτρια αρχή την διακοπή των διοργανώσεων για λόγους ασφαλείας λόγο του κορονοϊού. Υπενθυμίζεται ότι το ΝΒΑ ανακοίνωσε την διακοπή της σεζόν μέχρι νεωτέρας επειδή βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για κορονοϊό ο Ρούντι Γκομπέρ των Γιούτα Τζαζ.

Εν τω μεταξύ, με τα σημερινά δεδομένα, ο Ολυμπιακός θα μεταβεί στο Βερολίνο για να παίξει με την Αρμάνι Μιλάνο, μετά τον σάλο αντιδράσεων και την απόφαση για αλλαγή έδρας του αγώνα, μετά τους δισταγμούς των παικτών να μεταβούν στο Μιλάνο.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ELPA αναφέρει τα εξής:

«H ELPA έστειλε επίσημη επιστολή για να ενημερώσει την Euroleague ότι τις τελευταίες ημέρες όλο και περισσότεροι παίκτες έχουν εκφράσει τις δικαιολογημένες ανησυχίες τους για την υγεία τους αλλά και την υγεία των οικογενειών τους στην περίπτωση που οι ομάδες συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αγώνες κατά την διάρκεια της κρίσης με τον κορονοϊό.

Η αλλαγή των συνθηκών είχε ως αποτέλεσμα να χρειαστεί νέα υπενθύμιση στην Euroleague και τους συμμετέχοντες συλλόγους ότι δε μπορούν να ζητούν από τους παίκτες να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τους, αλλά και αυτή των οικογενειών τους με το να ρισκάρουν να ταξιδέψουν και να συμμετάσχουν σε αγώνες που ίσως τους εκθέσουν σε συνθήκες όπου θα αυξηθούν οι πιθανότητες να προσβληθούν από τον κορονοϊό. Επιπροσθέτως, δεν γίνεται να ζητηθεί από τους παίκτες να παρακάμψουν τις εθνικές οδηγίες και τους περιορισμούς που υπάρχουν για τα ταξίδια και τις απαγορεύσεις για συναθροίσεις που έχουν εφαρμοστεί για να μην υπάρξει διάδοση του κορονοϊού.

Στο φως των νέων εξελίξεων, η ELPA ζητάει από την Euroleague και τις ομάδες να θέσουν ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των παικτών και να αναβάλουν τους αγώνες μέχρι να υπάρξει εγγύηση για την υγεία, την ασφάλεια και την ελευθερία μετακίνησης».

H Euroleague εξετάζει το ενδεχόμενο για προσωρινή αναστολή των αγώνων, για λόγους ασφαλείας όπως ανακοίνωσε μέσω του twitter. Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Μετά από διακήρυξη της παγκόσμιας οργάνωσης υγείας την περασμένη νύχτα ότι ο ιός COVID-19 είναι πλέον πανδημία, η Euroleague ξεκίνησε μια διαβούλευση με τους συλλόγους της για την προσωρινή αναστολή των διοργανώσεων. Η απόφαση θα ανακοινωθεί αργότερα σήμερα».