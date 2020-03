Οικονομία

Βρούτσης: ο κορονοϊός απειλεί και την μείωση της ανεργίας

Ο Υπουργός Εργασίας, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τις επιπτώσεις που θα έχει η πανδημία του κορονοϊού στην οικονομία.

Ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το ποσοστό ανεργίας και τους στόχους που είχαν τεθεί, λόγω των προβλημάτων που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, τόνισε, «η πανδημία θα έχει επιπτώσεις σε όλο το σύνολο της οικονομίας, αλλά και στην αγορά εργασίας. Μακάρι να πιάσουμε το στόχο του 15% σε ότι αφορά τη μείωση της. Αλλά φοβάμαι πολύ».

Απαντώντας για τις συνέπειες από τον κορονοϊό στους χώρους εργασίας, είπε ότι η κατάσταση είναι έκρυθμη και τα δύσκολα είναι μπροστά. «Η κυβέρνηση βρίσκεται "εφ όπλου λόγχη". Δυστυχώς οι όποιες ανακοινώσεις καλύπτουν μόνο ένα διάστημα» δήλωσε και τόνισε ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται έχουν στόχο να μην υπάρχουν κοινωνικές και δημοσιονομικές ανατροπές.

Σε ότι αφορά την άδεια ειδικού σκοπού, υποστήριξε ότι αν όλο το βάρος έπεφτε στις επιχειρήσεις τότε θα καταστρέφονταν η οικονομία, διότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι μικρομεσαίες.

Παραδέχθηκε τέλος ότι θα υπάρξουν καταχρηστικές συμπεριφορές και ενέργειες λόγω της αναστολής της "Εργάνης", όπως όμως είπε θα είναι προσωρινή και θα επανέλθει.