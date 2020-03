Κόσμος

Κορονοϊός: Πρόσθετα μέτρα παίρνει η Βουλγαρία

Τι αποφάσεις έλαβε η Κυβέρνηση για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Τι ζητά από τους πολίτες ο Μπόικο Μπορίσοφ.

Πρόσθετα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του κορονοϊού ανακοινώθηκαν μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Βουλγαρίας.

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και επισήμανε ότι υπάρχει επάρκεια τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αρχίζει στα εργοστάσια της χώρας η παραγωγή προστατευτικού ρουχισμού για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται στα νοσοκομεία.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ομάδας συντονισμού για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, καθηγητής Βέντισλαβ Μουταφτσίσκι τόνισε ότι τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά με αυξημένα πρότυπα υγιεινής. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται, εφόσον ο αριθμός των θεατών δεν ξεπερνά τα 250 άτομα, τα οποία θα πρέπει να τηρούν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον ενός μέτρου για να αποφευχθούν νέες μεταδόσεις του κορονοϊού. Στα θέατρα και τους κινηματογράφους, οι επισκέπτες θα πρέπει να τηρούν την ίδια απόσταση και οι αίθουσες θα απολυμαίνονται μετά από κάθε προβολή.

Οι ξένοι συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις (συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες) πρέπει να τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες στη Βουλγαρία, εάν προέρχονται από χώρες που επλήγησαν από τον κορονοϊό.

Οι υπεύθυνοι των εστιατορίων και των καταστημάτων εστίασης θα πρέπει να εξασφαλίσουν απόσταση ενός μέτρου μεταξύ των πελατών. Οι επισκέψεις στις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και σε γηροκομεία απαγορεύονται.