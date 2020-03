Κοινωνία

Χιλιάδες εγγραφές για δωρεάν εξ αποστάσεως μαθήματα Δημοτικού και Γυμνασίου

Τεράστιο το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε από τις πρώτες ώρες της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Αττικής.

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση των πολιτών στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής να δίνεται δωρεάν η δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές Δημοτικού που φοιτούν στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’, καθώς και για τους μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, για όσο διάστημα τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά, λόγω του κορονοϊού.

Τις πρώτες 15 ώρες λειτουργίας της νέας υπηρεσίας της Περιφέρειας, οι εγγραφές μαθητών άγγιξαν τις 3.220. Ειδικότερα έγιναν 510 εγγραφές για παιδιά που φοιτούν στην Α’ Γυμνασίου, 430 για παιδιά που είναι στην Β’ Γυμνασίου, 610 για μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, 950 για παιδιά της Ε’ Δημοιτκού και 720 για παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού.

Επισημαίνεται ότι μέσα από την καινοτόμα δράση της Περιφέρειας Αττικής μαθητές από όλη την Ελλάδα κι όχι μόνον από την Αττική, θα μπορούν να έχουν από τον υπολογιστή του σπιτιού τους πρόσβαση στις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, μέσω του συνδέσμου www.brainy.gr

Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με την ιδιωτική επιχείρηση BRAINY JKE, που δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα στο δημόσιο κάλεσμα της Περιφέρειας Αττικής προς δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εταιρείες, καταστήματα, αλλά και σε όσους είναι σε θέση να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως, να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα εθελοντή στο site της Περιφέρειας και στο link https://patt.gov.gr/coronavirus/ , που δημιουργήθηκε γι’ αυτό το σκοπό με στόχο τη διευκόλυνση συγκεκριμένων ομάδων πολιτών, οι οποίοι στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης που λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, είναι απαραίτητο να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν στις οικίες τους.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε, «Θέλω να εκφράσω την μεγάλη μου ικανοποίηση για την ανέλπιστη ανταπόκριση στην πρωτοβουλία που έλαβε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο τη διευκόλυνση των μαθητών που χρειάζεται να μείνουν στις οικίες τους, εξαιτίας των προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την προστασία από τον κορονοϊό. ο θερμό «αγκάλιασμα» της πρωτοβουλίας μας από τους γονείς των μαθητών αποδεικνύει αφενός την ανάγκη που υπάρχει προκειμένου να καλυφθούν με ένα τρόπο, οι διδακτικές ώρες που δεν θα γίνουν για ένα διάστημα και αφετέρου την εμπιστοσύνη τους στην παρεχόμενη ποιότητα των υπηρεσιών. Σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω ότι σε καμία περίπτωση η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν αντικαθιστά τις υπηρεσίες του υπ. Παιδείας, αλλά θα λειτουργεί επικουρικά και συμπληρωματικά, σε μια κρίσιμη για τη δημόσια υγεία της χώρας μας συγκυρία. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να είναι κοντά στα παιδιά και στις ανάγκες τους με καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις που μόνο στόχο έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών».