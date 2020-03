Οικονομία

Κορονοϊός και Τραμπ “βυθίζουν” τις αγορές

Μεγάλες απώλειες από το ξεκίνημα για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Νέο κραχ στις χρηματαγορές όλου του πλανήτη, έχουν προκαλέσει οι εξελίξεις από την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και η απόφαση του Τραμπ να απαγορεύσει τα ταξίδια στις ΗΠΑ, από τις ευρωπαϊκές χώρες πλην Βρετανίας για ένα μήνα.

Το γενικότερο κλίμα έχει συμπαρασύρει και το Χρηματιστήριο Αθηνών, που με ελάχιστο τζίρο βρέθηκε με το…. καλημέρα να έχει απώλειες κοντά στο 9%.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 άνοιξε με απώλειες 4% με την ισχυρότερη πτώση να σημειώνεται στις μετοχές του κλάδου ταξιδιών και ψυχαγωγίας με απώλειες 9,3%. Οι μετοχές του τομέα ενέργειας κάνουν βουτιά 6%, ενώ όλοι οι δείκτες είναι στο κόκκινο.

Ο βρετανικός FTSE100 με πτώση 5%, o γερμανικός DAX χάνει 5,24%, ο γαλλικός CAC40 με πτώση 5%, ενώ στον ευρωπαϊκό Νότο ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 4,89% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ35 5,06%.

Στην Ασία οι αγορές έκλεισαν σήμερα σε βαθύ κόκκινο, με τον ιαπωνικό Nikkei να χάνει 4,41% στις 18.559,63 μονάδες, εισερχόμενος σε bear market, καθώς έχει χάσει πάνω από 20% από τα υψηλά 52 εβδομάδων. Ο ευρύτερος Topix έκανε βουτιά 4,13% στις 1.327,88 μονάδες. Το ιαπωνικό γεν διαπραγματεύεται στα 103,72 δολάρια.

Στη Νότια Κορέα ο δείκτης Kospi έχασε 3,87% στις 1.834,33 μονάδες.

Στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έχασε 7,36% στις 5.304,60 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng με απώλειες 3,38%.

Στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite έκλεισε με πτώση 1,52% στις 2.923.49 μονάδες, ενώ απώλειες 2,31% και 2,2% σημείωσαν Shenzhen Component και Shenzhen Composite αντίστοιχα.

Συνολικά ο MSCI Ασίας - Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας έχασε 4,52%.