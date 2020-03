Υγεία - Περιβάλλον

Φτιάξτε αντισηπτικό με υλικά που έχετε στο σπίτι σας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Κωνσταντίνος Ξένος παρουσίασε στο “Πρωινό” την “συνταγή” του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για “χειροποίητο αντισηπτικό”.