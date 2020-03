Κοινωνία

Ο κορονοϊός κλείνει και τα δικαστήρια

Εν αναμονή της ΚΥΑ για τις επιμέρους λεπτομέρειες. Ποιές δίκες θα εξαιρούνται των περιορισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εντός της ημέρας αναμένεται η έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης για προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας, λόγω του κορονοϊού.

Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων αφορά την εκδίκαση των υποθέσεων, εκτός ορισμένων εξευρέσεων (αυτόφωρα, κ.λπ.), ενώ θα λειτουργούν κανονικά οι γραμματείες των δικαστηρίων.

Αναλυτικότερα, σε εκτέλεση της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α', φ. 44, της 11.3.2020) αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα η έκδοση κοινής απόφασης των υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης για την πανελλαδική αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία όλων των δικαστηρίων και όλων των βαθμών, εκτός από:

Τα αυτόφωρα που θα λειτουργήσουν κανονικά, Των υποθέσεων εκείνων που οι κατηγορούμενοι συμπληρώνουν το 18μηνο, με συνέπεια να αποφυλακιστούν και Των υποθέσεων εκείνων που επέρχεται παραγραφή των αδικημάτων.

Τέλος, το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων δεν θα καταλαμβάνει τους δικαστικούς υπαλλήλους και τις γραμματείες των δικαστηρίων, που θα λειτουργούν κανονικά.