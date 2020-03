Πολιτική

Κορονοϊός: Σύσκεψη στο Μαξίμου για νέα μέτρα στήριξης πολιτών κι επιχειρήσεων

Θα ακολουθήσουν κι άλλα μέτρα όταν χρειαστεί για την υγεία και την ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή των πολιτικών ηγεσιών των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας για την εκτίμηση των συνεπειών του κορονοϊού στην οικονομία και στις εργασιακές σχέσεις, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη διάρκεια της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τους Υπουργούς να υπάρχει πλήρης καταγραφή των επιπτώσεων στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις σε κάθε φάση λήψης περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωση του ιού, καθώς και αντίστοιχο σχέδιο για τα μέτρα που πρέπει να λάβει το κράτος με δεδομένο ότι μιλάμε, πλέον, για ένα εντελώς διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, «Το νέο αυτό περιβάλλον επιβάλει μέτρα για την υγεία και την ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων που, όπως εκτιμήθηκε, επιβάλουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαφορετικούς κανόνες από εκείνους που προβλέπονταν αρχικά από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.

Η Ελληνική Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης προκειμένου να αμβλυνθούν οι αναπόφευκτες συνέπειες στην οικονομία και στους εργαζόμενους».

Αύριο θα συνεδριάσουν ξανά οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης κι Εργασίας προκειμένου να επαναξιολογήσουν την κατάσταση και να σχεδιάσουν τους άξονες των πολιτικών που θα δρομολογηθούν τις επόμενες ημέρες, λαμβάνοντας υπόψιν και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Eurogroup.

Στη σύσκεψη μετείχαν οι Υπουργοί Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδης, Εργασίας Γ. Βρούτσης, Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης και οι υφυπουργοί Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης, Α. Βεσυρόπουλος, Γ. Ζαββός, Ανάπτυξης, Γ. Τσακίρης, Ν. Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ Αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Εργου Α. Σκέρτσος και ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στ. Πέτσας.