Κοινωνία

Άρειος Πάγος: αυστηρές ποινές σε όσους παραβιάζουν τα μέτρα για τον κορονοϊό

Τι ζήτησε με εγκύκλιο του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας, από όλους τους εισαγγελείς της χώρας.

Εγκύκλιο προς όλους τους εισαγγελείς της χώρας με την οποία ζητεί την άμεση επέμβασή τους, όταν διαπιστώνεται παραβίαση των μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού, απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας.

Ο κ. Πλιώτας αναφέρεται στο άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα στο οποίο προβλέπονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τα μέτρα που έχουν διαταχθεί για να αποτραπεί η διάδοση επικίνδυνης νόσου.

Ειδικότερα, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι «με αυτή τη συμπεριφορά προσβάλλουν ή θέτουν σε κίνδυνο θεμελιώδη προστατευόμενα έννομα αγαθά, όπως η ζωή και η σωματική υγεία» και προσθέτει, «Είναι αυτονόητη η παρέμβασή σας όταν συντρέξει νόμιμη περίπτωση».

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Προς: Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της χώρας και δι' αυτών στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους

Με αφορμή τα διαθέσιμα επιδημιολογικά φαινόμενα της νόσου του κορονοϊού και την έκδοση διατάξεων από τις αρμόδιες Αρχές για λήψη μέτρων προς πρόληψη, υγειονομική παρακολούθηση και περιορισμό της διάδοσης της νόσου, κρίνουμε σκόπιμο, να επισημάνουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας από τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ1γ και 24 παρ. 5 στοιχ. α' ν. 1756/1988, ότι εκτός επιφυλασσομένων, στις διατάξεις αυτές, ιδίων ποινικών κυρώσεων σε βάρος όσων τις παραβαίνουν, πρωτίστως, διεκδικεί, συναφώς, την εφαρμογή της η βασική πρόβλεψη του άρθρου 285 ΠΚ, που απειλεί συντρεχόντων των όρων της και υπό τις διαβαθμίσεις της, εξαιρετικά αυξημένες ποινικές κυρώσεις εναντίον όσων παραβιάζουν τα μέτρα που νομίμως έχουν διαταχθεί για ν' αποτραπεί η διάδοση της νόσου, προσβάλλοντας, με τη συμπεριφορά τους, θεμελιώδη προστατευόμενα έννομα αγαθά (ζωής, σωματικής υγείας κ.λπ.) ή θέτοντας αυτά σε κίνδυνο. Είναι αυτονόητη η παρέμβασή σας όταν συντρέξει νόμιμη περίπτωση.