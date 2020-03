Κόσμος

Κορονοϊός: “κατεβάζουν ρολά” πολλά αεροδρόμια στην Ευρώπη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εκτός λειτουργίας τίθενται πολλοί τερματικοί σταθμοί. Αυστηρά μέτρα τόσο στην νότια όσο και στην βόρεια Ευρώπη.

Το αεροδρόμιο της Ρώμης Τσιαμπίνο, που εξυπηρετεί κυρίως αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, θα κλείσει από αύριο εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού ενώ εκείνο του Φιουμιτσίνο, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως διεθνείς πτήσεις, θα περιορίσει την δραστηριότητά του από την Τρίτη, ανακοίνωσε σήμερα η διαχειρίστρια εταιρεία του. Στη Γαλλία, η εταιρεία ADP, η οποία διαχειρίζεται τα αεροδρόμια Ορλί και Ρουασί-Σαρλ-ντε-Γκολ στο Παρίσι, ανακοίνωσε ότι πιθανόν να κλείσει έναν από τους τρεις τερματικούς του Ρουασί για να μειώσει το κόστος καθώς σημειώνεται πτώση στις αεροπορικές μετακινήσεις εξαιτίας του ιού, μετέδωσε σήμερα ο γαλλικός ραδιοφωνικός σταθμός Europe 1. H Νορβηγία εξετάζει αν θα κλείσει αρκετά αεροδρόμιά της στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό του ιού, ανακοίνωσε σήμερα η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor μέσω του δημόσιου σταθμού NRK. Στο αεροδρόμιο του Όσλο, το μεγαλύτερο της χώρας, θα κλείσει ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης, είπε ο επικεφαλής της Avinor Νταγκ Φαλκ-Πέτερσεν.