Life

Ζέτα Δούκα για σεξουαλική παρενόχληση: υπάρχουν πολλοί “δράστες” στον χώρο μας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στο "Πρωινό" για τις δουλειές που αρνήθηκε, την συμμετοχή της στο “Καφέ της Χαράς” και τα μέτρα που όλοι οφείλουμε να τηρούμε για τον κορονοϊό.