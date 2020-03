Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “αχτίδα φωτός” από κορυφαίο επιδημιολόγο

Για πότε προέβλεψε το τέλος της πανδημίας ο Τζονγκ Νανσάν, που έγινε γνωστός για την συμβολή του στην καταπολέμηση του ξεσπάσματος SARS το 2003.

Η παγκόσμια πανδημία του νέου κορωνοϊού είναι πιθανό να έχει τελειώσει ως τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο γνωστότερος επιδημιολόγος της Κίνας.

Ο Τζονγκ Νανσάν, ο οποίος ηγείται της ομάδας των εμπειρογνωμόνων στο κινεζικό υπουργείο Υγείας που είναι επιφορτισμένη με την αντιμετώπιση της επιδημίας, σημείωσε επίσης ότι πολλά εισαγόμενα κρούσματα του SARS-CoV-2 στην Κίνα αφορούν ασυμπτωματικούς ασθενείς και ότι τα ποσοστά επανανόσησης μεταξύ των ασθενών που έχουν αναρρώσει είναι χαμηλά.

Ο 83χρονος επιδημιολόγος, ο οποίος είναι γνωστός για την συμβολή του στην καταπολέμηση του ξεσπάσματος SARS το 2003, έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.