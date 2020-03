Αθλητικά

Η Ολυμπιακή φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της προς το Τόκιο (εικόνες)

Η τελετή έγινε για πρώτη φορά χωρίς θεατές, μετά το 1984, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. Πρώτη λαμπαδηδρόμος η Άννα Κορακάκη.

Το ταξίδι της προς το Τόκιο ξεκίνησε η Ολυμπιακή φλόγα, μετά την τελετή αφής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο αρχαίο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, παρουσία του ΠτΔ, Προκόπη Παυλόπουλου, του προέδρου της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, εκπροσώπων των διοργανωτών του Tokyo 2020 και μελών της κυβέρνησης, αλλά χωρίς θεατές για πρώτη φορά μετά το 1984 (Λος Άντζελες).

Η φλόγα άναψε με φυσικό τρόπο μέσω του κοίλου κατόπτρου στα χέρια της πρωθιέρειας Ξανθής Γεωργίου.

Η πρώτη λαμπαδηδρόμος ήταν η Άννα Κορακάκη, η οποία στο μνημείο Πιερ Ντε Κουμπερντέν, παρέδωσε τη δάδα στη χρυσή Ολυμπιονίκη στο Μαραθώνιο το 2004 στην Αθήνα, Μιζούκι Νογκούτσι.

Στη συνέχεια ως τρίτος λαμπαδηδρόμος έτρεξε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς και τέταρτη η Επίτροπος, Μαρία Γκάμπριελ.

Πρώτος σταθμός της λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους (διάρκεια 8 ημέρες) θα είναι απόψε η Καλαμάτα.