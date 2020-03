Κόσμος

ΕΕ σε Τραμπ: η αντιμετώπιση του κορονοϊού απαιτεί συνεργασία κι όχι μονομερή μέτρα

Η ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επιβάλουν ταξιδιωτική απαγόρευση μονομερώς και χωρίς διαβούλευση.

Ο κορονοϊός είναι μία παγκόσμια κρίση, που δεν περιορίζεται σε οποιαδήποτε ήπειρο και απαιτεί συνεργασία και όχι μονομερή δράση, σημειώνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, σε ανακοίνωσή τους.

Προσθέτουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επιβάλουν ταξιδιωτική απαγόρευση μονομερώς και χωρίς διαβούλευση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει ισχυρή δράση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, καταλήγει.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι απαγορεύει τα ταξίδια από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ. Μοναδική εξαίρεση από την απαγόρευση η Βρετανία.