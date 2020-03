Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: ήρθε η ώρα της μεγάλης μάχης κατά του κορονοϊού

Νέα έκκληση του Υπουργού Υγείας προς τους πολίτες. Τι ζήτησε απο τους επαγγελματίες Υγείας για τις προσλήψεις-εξπρές στο ΕΣΥ.

"Από χτες, η παγκόσμια κοινότητα είναι και επίσημα σε καθεστώς πανδημίας. Ήρθε η πιο μεγάλη ώρα, ήρθε η ώρα της μάχης", ανέφερε σε δήλωση του, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Βασίλης Κικίλιας.

Όπως σημείωσε ο Υπ. Υγείας, "οπως είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η μάχη θα κριθεί, στο πώς θα ανταποκριθούμε ως πολίτες, κατά πόσο θα δείξουμε ατομική ευθύνη. Αγωνιζόμαστε έχοντας στην πρώτη γραμμή τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τα πληρώματα των ασθενοφόρων, όσους εργάζονται στα εργαστήρια, όλους όσοι συνεισφέρουν στη Δημόσια Υγεία και στην ιδιωτική".

"Κάνω έκκληση, σε γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, να υποβάλλουν αίτηση, να προσληφθούν με διετείς συμβάσεις και μετά να παραμείνουν στο Σύστημα Υγείας", τόνισε ο κ. Κικίλιας, αναφορικά με την διαδικασία για τις προσλήψεις-εξπρές που ειναι σε εξέλιξη.

Όπως σημείωσε ο Υπ. Υγείας, "θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, θα ενεργήσουμε όπως χρειαστεί, θα εφαρμόσουμε όποιο μέτρο χρειαστεί, για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας. Είναι η ώρα ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί εμείς οι Έλληνες, που έχουμε την ανθρωπιά και το φιλότιμο πάνω απ’ όλα, να γίνουμε τείχος προστασίας γι’ αυτούς που κινδυνεύουν".